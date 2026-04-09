Le mot de trop pour Luis Enrique : Le drôle d'échange de l'entraîneur du PSG avec un journaliste

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Luis Enrique s'exprime de mieux en mieux en français pendant ses apparitions médiatiques. Néanmoins, le technicien espagnol a toujours un peu de mal avec certaines formulations et certains mots très proches, mais qui veulent dire tout autre chose. Il s'est fait avoir en conférence de presse, créant un échange assez improbable avec un journaliste.

Mercredi soir, le PSG retrouvait Liverpool au Parc des princes dans le cadre du quart de finale aller de Ligue des champions. Des retrouvailles un an après la soirée de folie à Anfield qui a permis à Paris de rêver plus grand vers son premier sacre européen en C1. L'entraîneur du tenant du titre était en conférence de presse mardi avant d'accueillir Liverpool. Et une question a pour le moins surpris Luis Enrique pour une raison assez cocasse.

juzjdjszb il avait mal compris la question au début il voulait le démarrer mdrrrrrrr pic.twitter.com/KDJYGbJjRG — 🇨🇷 (@PARlSIEN) April 8, 2026

«Ce n'est pas fou, comment ça fou ?» Pendant le point presse, le cas Fabian Ruiz qui n'est plus apparu sur les terrains depuis fin janvier pour une blessure au genou, a été abordé. « Un autre joueur qui est absent depuis longtemps, c'est Fabian Ruiz. Est-ce que ça veut dire que c'est lui qui ne se sent pas de reprendre ? C'est vrai que c'est un peu flou la situation autour de Fabian Ruiz, merci ». Cependant, Luis Enrique s'est arrêté sur un terme qu'il n'a pas apprécié et son expression faciale a changé du tout au tout en donnant la réponse suivante : « Ce n'est pas fou, comment ça fou ? ». On lui a soufflé que le mot employé par le journaliste était « flou » et non « fou », engendrant le mea culpa avec le sourire de Luis Enrique. « Ah flou, excusez-moi mon français n'est pas encore parfait ».