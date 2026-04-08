60M€ : Le PSG a encore la possibilité de prendre un gros chèque !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Malgré la présence du Qatar à sa tête, le Paris Saint-Germain surveille ses finances et voit toujours d’un bon œil toute rentrée d’argent. Un chèque de 60 millions d’euros est d’ores et déjà assuré pour le club de la capitale, et le montant pourrait encore augmenter prochainement…

Après avoir défait l’AS Monaco (barrages) et Chelsea (8es de finale), le Paris Saint-Germain a rendez-vous avec Liverpool en quarts de finale de la Ligue des champions. La manche aller a lieu au Parc des Princes ce mercredi soir, avant le match retour la semaine prochaine à Anfield (le 14). Les hommes de Luis Enrique visent un deuxième sacre européen consécutif, permettant au club de la capitale d’entrer dans l’histoire mais aussi de renflouer ses caisses.

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Déjà 60M€ pour le PSG Car un excellent parcours en Ligue des champions permettrait au PSG de revoir à la hausse ses gains liés à la compétition. Pour l’heure, le club est déjà assuré de recevoir environ 60 millions d’euros grâce à sa qualification pour les quarts de finale. Une somme qui regroupe la prime de participation (18,5 M€), son classement (11e, 8,15 M€), le cumul de ses résultats (4 victoires, 2 nuls, 2 défaites pour 9,5 M€) et ses victoires en barrage (11 M€) et en huitièmes (12,5 M€). Une qualification obtenue face à Liverpool permettrait de récupérer 15 millions d’euros supplémentaires.