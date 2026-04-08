60M€ : Le PSG a encore la possibilité de prendre un gros chèque !

Malgré la présence du Qatar à sa tête, le Paris Saint-Germain surveille ses finances et voit toujours d’un bon œil toute rentrée d’argent. Un chèque de 60 millions d’euros est d’ores et déjà assuré pour le club de la capitale, et le montant pourrait encore augmenter prochainement…
Après avoir défait l’AS Monaco (barrages) et Chelsea (8es de finale), le Paris Saint-Germain a rendez-vous avec Liverpool en quarts de finale de la Ligue des champions. La manche aller a lieu au Parc des Princes ce mercredi soir, avant le match retour la semaine prochaine à Anfield (le 14). Les hommes de Luis Enrique visent un deuxième sacre européen consécutif, permettant au club de la capitale d’entrer dans l’histoire mais aussi de renflouer ses caisses.
Déjà 60M€ pour le PSG
Car un excellent parcours en Ligue des champions permettrait au PSG de revoir à la hausse ses gains liés à la compétition. Pour l’heure, le club est déjà assuré de recevoir environ 60 millions d’euros grâce à sa qualification pour les quarts de finale. Une somme qui regroupe la prime de participation (18,5 M€), son classement (11e, 8,15 M€), le cumul de ses résultats (4 victoires, 2 nuls, 2 défaites pour 9,5 M€) et ses victoires en barrage (11 M€) et en huitièmes (12,5 M€). Une qualification obtenue face à Liverpool permettrait de récupérer 15 millions d’euros supplémentaires.
« Il est impossible d’avoir un favori »
Alors que de nombreux observateurs estiment que le PSG devrait facilement se défaire de Liverpool, Luis Enrique refuse l’étiquette de favori pour cette double confrontation. « A mes yeux, il n’est pas important de savoir qui vous placez comme favori, a-t-il confié en conférence de presse. Car dans ce type de match, il est impossible d’avoir un favori. Je ne crois pas qu’on soit favori. L’an passé d’ailleurs, tout le monde disait que le favori était Liverpool et, au final, c’est le PSG qui s’est qualifié. »