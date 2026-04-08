Ballon d'Or : Le successeur d'Ousmane Dembélé annoncé au PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La saison dernière, Ousmane Dembélé a raflé toutes les récompenses individuelles au terme d'une saison tout bonnement exceptionnelle. Le numéro 10 du PSG a notamment remporté le Ballon d'Or, et la course à sa succession commence à s'accélérer. Mais son successeur pourrait être encore une fois à Paris.

Recruté pour environ 50M€ en 2024, Désiré Doué présente le profil parfait aux yeux de Luis Enrique. Et pour cause, l'ancien joueur du Stade Rennais est très polyvalent. Utilisé aux trois postes de l'attaque, Désiré Doué évolue même par moment dans un rôle de relayeur. Mais si cette polyvalence est évidemment un atout aux yeux de l'entraîneur du PSG, l'est-elle réellement pour remporter un trophée individuel de l'ampleur d'un Ballon d'Or ?

Désiré Doué 🇫🇷 n’avait jamais marqué en Bleus avant ce soir.



𝗗𝗢𝗨𝗕𝗟𝗘́ 𝗙𝗔𝗖𝗘 𝗔̀ 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗟𝗢𝗠𝗕𝗜𝗘 🇨🇴. 🤩⚽️⚽️ pic.twitter.com/DA6fiAz37H — Actu Foot (@ActuFoot_) March 29, 2026

Doué potentiel Ballon d'Or, Génésio y croit ! C'est la question qui a été posée à Bruno Génésio dans les colonnes de L'EQUIPE. Et la réponse de l'entraîneur du LOSC qui a eu Désiré Doué sous ses ordres à Rennes, est catégorique. « Non, regardez le dernier vainqueur. Pouvez-vous me dire où joue Ousmane Dembélé ? Il est axial, il est à gauche, à droite. Ça ne l'a pas empêché d'être sacré. Désiré a le potentiel pour remporter cette récompense. Être polyvalent ne l'empêchera pas de l'atteindre. Bien au contraire », répond le technicien français avant d'en dire plus sur le numéro 14 du PSG.