Ballon d'Or : Le successeur d'Ousmane Dembélé annoncé au PSG ?

La saison dernière, Ousmane Dembélé a raflé toutes les récompenses individuelles au terme d'une saison tout bonnement exceptionnelle. Le numéro 10 du PSG a notamment remporté le Ballon d'Or, et la course à sa succession commence à s'accélérer. Mais son successeur pourrait être encore une fois à Paris.
Recruté pour environ 50M€ en 2024, Désiré Doué présente le profil parfait aux yeux de Luis Enrique. Et pour cause, l'ancien joueur du Stade Rennais est très polyvalent. Utilisé aux trois postes de l'attaque, Désiré Doué évolue même par moment dans un rôle de relayeur. Mais si cette polyvalence est évidemment un atout aux yeux de l'entraîneur du PSG, l'est-elle réellement pour remporter un trophée individuel de l'ampleur d'un Ballon d'Or ?
Doué potentiel Ballon d'Or, Génésio y croit !
C'est la question qui a été posée à Bruno Génésio dans les colonnes de L'EQUIPE. Et la réponse de l'entraîneur du LOSC qui a eu Désiré Doué sous ses ordres à Rennes, est catégorique. « Non, regardez le dernier vainqueur. Pouvez-vous me dire où joue Ousmane Dembélé ? Il est axial, il est à gauche, à droite. Ça ne l'a pas empêché d'être sacré. Désiré a le potentiel pour remporter cette récompense. Être polyvalent ne l'empêchera pas de l'atteindre. Bien au contraire », répond le technicien français avant d'en dire plus sur le numéro 14 du PSG.
«Désiré a le potentiel pour remporter cette récompense»
« Il coche toutes les cases du joueur moderne. Un joueur moderne, c'est quoi ? C'est un joueur déjà athlétiquement capable de faire de grosses différences. Par sa vitesse, sa puissance, son volume de jeu, Désiré a ça. Il a eu aussi cet arsenal technique très largement au-dessus de la moyenne. C'est un garçon décisif qui, par la dernière, l'avant-dernière passe ou le but, veut être impactant. Et qui marque, ce n'est pas si commun, des buts importants. Enfin, il a ce mental de très haut niveau », ajoute Bruno Génésio.