PSG - Liverpool : La polémique inattendue avec Eric Zemmour

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En marge du choc entre le PSG et Liverpool ce mercredi soir en quart de finale aller de la Ligue des champions, Eric Zemmour a fait parler de lui avec un publication polémique sur X. Le leader du parti Reconquête a effectivement réagi à une publication donnant des indications aux supporters des Reds pour leur déplacement à Paris.

Comme la saison dernière, le PSG va croiser Liverpool sur son parcours européen, mais cette fois-ci, c'est en quart de finale que les deux équipes ont rendez-vous. Le match aller à une nouvelle fois lieu à Paris ce mercredi soir au Parc des Princes. Un choc très attendu et qui suscite de grandes attentes. Et comme chaque grand rendez-vous du PSG, la polémique guette.

Liverpool FC sait, tout le monde sait. https://t.co/ZucicORI6l — Eric Zemmour (@ZemmourEric) April 7, 2026

«Liverpool FC sait, tout le monde sait» Et c'est Eric Zemmour qui profite de ce match pour faire parler de lui. En effet, l'ancien polémiste a réagi à une publication sur X du compte Liverpool FC Help, qui a pour but de donner des indications et d'aider les supporters dans leurs déplacements. Ainsi, il est conseillé aux fans des Reds d'éviter « les zones suivantes : le quartier de la Gare du Nord, le quartier de Pigalle et le Centre-ville (Châtelet) ». Ce à quoi Eric Zemmour a rapidement répondu : « Liverpool FC sait, tout le monde sait ». Une publication qui a suscité une vague d'indignation en réponse.