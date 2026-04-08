Il ne veut pas jouer avec le PSG et ça fait grincer des dents : «Il y a des gens qui ne sont pas contents»

Pierrick Levallet

Le cas d’un joueur du PSG inquiète de plus en plus ces derniers temps. Ce dernier, blessé, ne semble pas vouloir reprendre la compétition avec les champions d’Europe 2025. Et cela ferait grincer des dents en interne. Un certain malaise serait en train de s’installer chez les Rouge-et-Bleu à ce sujet.

Un certain malaise est en train de s’installer au PSG. Pour le choc aller des quarts de finale de la Ligue des champions contre Liverpool, Luis Enrique sera encore privé de l’un de ses titulaires. Ce dernier est blessé depuis un certain temps maintenant. Et le joueur ne semble pas vouloir reprendre la compétition, ce qui commencerait à agacer en interne.

«Il était tellement fou du PSG» : Un grand supporter du club débarque, son transfert vire au fiasco... https://t.co/31oifYfdhh — le10sport (@le10sport) April 7, 2026

«Le PSG se pose des questions» Absent depuis janvier, Fabian Ruiz ressentirait en effet toujours certaines douleurs. Et au PSG, on commencerait à grincer des dents. « Il y a une certitude, c’est qu’il dit que tant qu’il a mal, il ne veut pas jouer. La moindre petite douleur, il ne veut même pas s’entraîner. On pensait la semaine dernière qu’il allait revenir. Ça n’a pas été le cas. Luis Enrique dit que tout le monde est content. Peut-être que lui l’est, mais au club, il y a des gens qui ne sont pas content parce qu’ils se posent des questions » a d’abord expliqué Loïc Tanzi sur le plateau de L’Equipe de Greg.