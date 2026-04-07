«Il n'était pas contre» : Quand Zinedine Zidane aurait pu signer au PSG !

Amadou Diawara

Que ce soit en tant que joueur ou en tant qu'entraineur, Zinedine Zidane n'a connu que deux clubs en France : l'AS Cannes et les Girondins de Bordeaux. Pourtant, le Ballon d'Or 98 a eu la possibilité de signer au PSG. S'il n'était pas contre cette idée quand l'occasion s'est présentée, cette opportunité ne s'est pas concrétisée.

Zinedine Zidane a eu une brillante carrière de joueur. Formé à l'AS Cannes, le Ballon d'Or 98 est passé chez les Girondins de Bordeaux (1992-1996), avant de s'imposer à l'étranger. En effet, Zinedine Zidane a fait le plus grand bonheur de la Juventus (1996-2001) et du Real Madrid (2001-2006). Et à la fin de sa carrière de joueur, l'ancien numéro 10 est devenu entraineur, avant de régaler de nouveau la Maison-Blanche, offrant trois nouvelles Ligue des Champions aux Merengue.

Mercato - «C'est le club de sa vie» : Transfert impossible au PSG ? https://t.co/7t7rSNwx2x — le10sport (@le10sport) April 7, 2026

Le PSG a pensé remplacer Rai par Zidane S'il n'a connu que deux clubs en France, Zinedine Zidane aurait pu défendre les couleurs d'une troisième écurie de l'hexagone : le PSG. Invité du programme Football Culture, le Show en septembre 2021, Luis Fernandez a raconté comment l'actuel technicien de 53 ans est passé tout près de rejoindre le club de la capitale lors de l'été 1994. « Oui c'est vrai (j'ai tenté de le faire venir, ndlr). Quand je suis arrivé au PSG, on disait que Rai allait partir. (…) J'ai eu le loisir de discuter avec Zidane, de lui en parler, et il n'était pas contre. Il a su continuer sa carrière en allant du côté de la Juve et nous de notre côté on a su garder Rai qui est devenu une légende », avait révélé l'ex-coach du PSG (1994-1996 et 2000-2003).