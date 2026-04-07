Vente du Parc des Princes : La condition du PSG est posée, c'est à prendre ou à laisser...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain se trouve dans une phase charnière de son histoire puisqu'un déménagement du Parc des princes est une possibilité plus que plausible ces derniers mois. Des entrevues seraient déjà planifiées avec deux sites pour la construction d'un nouveau stade. Mais à l'analyse, Pierre Ménès a tenu à faire passer une information claire sur l'état actuel des choses pour le PSG.

Le Parc des princes est l'antre du PSG depuis des décennies. Cependant, tout pourrait s'arrêter dans les prochains mois. La faute à l'absence d'un accord depuis quelque temps entre la Mairie de Paris et les propriétaires qataris du club au sujet de la vente du stade mythique du Paris Saint-Germain. Certes, Emmanuel Grégoire a succédé à la réticente Anne Hidalgo au poste de maire de Paris en mars dernier, ouvrant grandement la porte à une vente du stade avec une deadline à la fin de l'été 2026.

Face à Pierrot (1/4) : "Si on a grand Désiré Doué, la France fera une grande coupe du monde ... https://t.co/bE8wMEjJta via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) April 6, 2026

«Si le Parc est vendu à un tarif correct, le PSG achètera le Parc des princes» Néanmoins, L'Equipe a dévoilé ce lundi soir que des rendez-vous avec les maires de Poissy et de Massy étaient programmés pour le directeur général du PSG Victoriano Melero mardi. Ce sont les deux potentiels futurs sites du nouveau stade du Paris Saint-Germain. Mais aux yeux de Pierre Ménès, le juste prix scellera le deal pour une continuité du club au Parc des princes. « J'ai vraiment l'intuition que si le Parc est vendu à un tarif correct, le PSG achètera le Parc des princes et il fera les travaux qu'il voudra pour agrandir un petit peu. Je ne suis pas plus certain que le PSG ait besoin d'un stade de 80 ou 100 000 places comme je l'entends parfois. Je pense qu'un stade de 65 000 places serait bien ».