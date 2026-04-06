Ce joueur du PSG est «un point faible», son nom est balancé par un journaliste

Ce mercredi soir, le PSG va accueillir Liverpool pour son quart de finale aller de Ligue des Champions. Sur le papier, le club de la capitale se présente en tant que favori pour affronter les Reds. Il n'empêche que l'équipe de Luis Enrique regroupe quelques points faibles qui pourraient lui faire défaut. Le nom d’un joueur du PSG a notamment été évoqué.
Après des premiers mois compliqués cette saison, le PSG a repris son rythme de croisière. Et ça intervient au meilleur des moments pour le club de la capitale, qui défend son titre en Ligue des Champions. Pour espérer conserver leur couronne, les Parisiens devront d’abord se débarrasser de Liverpool en quart de finale. Alors que le match aller se dispute se mercredi au Parc des Princes, le PSG semble avoir l’avantage. Il n’empêche que malgré la forme actuelle des joueurs de Luis Enrique, il y en a certains qui peuvent inquiéter.
« Pour moi Safonov fait partie de ces points faibles »
Sur sa chaine Youtube, Pierre Ménès a annoncé la couleur pour ce match du PSG contre Liverpool en Ligue des Champions. C’est alors que le journaliste sportif s’est notamment arrêté sur le cas de Matvey Safonov, décrivant le gardien parisien comme « un point faible ». « « Le problème du PSG c’est qu'il peut peut retomber dans ses travers. Il y a des points faibles dans cette équipe qui sont plus ou moins identifiés. Je suis désolé de le dire mais pour moi Safonov fait partie de ces points faibles. Et pour l’autre point faible c’est que parfois que le PSG a de gros problèmes de réalisme devant », a-t-il lâché.
Safonov ne rassure pas avant Liverpool
Cela fait maintenant plusieurs semaines que Matvey Safonov a endossé ce costume de gardien numéro 1 dans les buts du PSG. Alors que ce rôle était initialement occupé par Lucas Chevaliler, les erreurs à répétition de l’ancien du LOSC lui auront été fatales. Désormais, l'international français s’assoit sur le banc de touche, voyant Safonov lui être préféré. Mais voilà que le Russe fait lui aussi des erreurs. Ça a été le cas lors de la dernière rencontre du PSG face à Toulouse en championnat. Pas la meilleure façon donc de se préparer pour le match face à Liverpool durant lequel Matvey Safonov risque d’être surveillé de très près.