Ce joueur du PSG est «un point faible», son nom est balancé par un journaliste

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mercredi soir, le PSG va accueillir Liverpool pour son quart de finale aller de Ligue des Champions. Sur le papier, le club de la capitale se présente en tant que favori pour affronter les Reds. Il n'empêche que l'équipe de Luis Enrique regroupe quelques points faibles qui pourraient lui faire défaut. Le nom d’un joueur du PSG a notamment été évoqué.

Après des premiers mois compliqués cette saison, le PSG a repris son rythme de croisière. Et ça intervient au meilleur des moments pour le club de la capitale, qui défend son titre en Ligue des Champions. Pour espérer conserver leur couronne, les Parisiens devront d’abord se débarrasser de Liverpool en quart de finale. Alors que le match aller se dispute se mercredi au Parc des Princes, le PSG semble avoir l’avantage. Il n’empêche que malgré la forme actuelle des joueurs de Luis Enrique, il y en a certains qui peuvent inquiéter.

PSG : Une décision est tombée (et ça va rappeler de bons souvenirs aux Parisiens) https://t.co/fGYKVAv2an — le10sport (@le10sport) April 6, 2026

« Pour moi Safonov fait partie de ces points faibles » Sur sa chaine Youtube, Pierre Ménès a annoncé la couleur pour ce match du PSG contre Liverpool en Ligue des Champions. C’est alors que le journaliste sportif s’est notamment arrêté sur le cas de Matvey Safonov, décrivant le gardien parisien comme « un point faible ». « « Le problème du PSG c’est qu'il peut peut retomber dans ses travers. Il y a des points faibles dans cette équipe qui sont plus ou moins identifiés. Je suis désolé de le dire mais pour moi Safonov fait partie de ces points faibles. Et pour l’autre point faible c’est que parfois que le PSG a de gros problèmes de réalisme devant », a-t-il lâché.