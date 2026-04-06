Désiré Doué : Son grand rêve (loin du PSG) va-t-il se réaliser ?

Vainqueur de la Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain l’année dernière, inscrivant même un doublé lors de la finale face à l’Inter (5-0), Désiré Doué rêve, comme ses partenaires, d’un deuxième sacre européen. Mais l’attaquant français a également d’autres ambitions assumées…
Alors que le PSG rêve d’un deuxième sacre consécutif en Ligue des Champions, certains joueurs de Luis Enrique pensent déjà à la suite, et au grand événement de l’été qui s’annonce aux États-Unis, au Mexique et au Canada : la Coupe du monde. C’est notamment le cas de Désiré Doué, dont la place sur la liste finale de Didier Deschamps semble acquise. Dans un entretien diffusé ce dimanche par Téléfoot, l’attaquant du Paris Saint-Germain s’est prononcé sur ce « rêve ».
« L'objectif c'est de décrocher une troisième étoile »
« Bien sûr, sur cette année, c'est un grand rêve. Et depuis tout petit, la Coupe du monde ça fait rêver, a expliqué l’international français. La Coupe du monde en portant le maillot de l'équipe de France, ce serait merveilleux et je travaille au quotidien pour ça. J'espère être présent à la Coupe du monde et je vais travailler en ce sens (...) L'objectif c'est de décrocher une troisième étoile ».
Mbappé en rêve aussi
Désiré Doué n’est pas le premier joueur de l’équipe de France a affiché son objectif en vue du prochain Mondial. « Je me concentre sur la Coupe du monde 2026, c'est ce qui compte pour moi et pour le groupe, déclarait déjà Kylian Mbappé l’année dernière sur TF1. Je l'ai déjà dit (à Didier Deschamps, ndlr) : je veux être de nouveau champion du monde. C'est un objectif prioritaire en sélection. » Les Bleus ont en plus l’occasion de faire un très joli cadeau à Didier Deschamps, qui quittera son poste de sélectionneur au terme de la compétition pour laisser sa place.
Alors selon vous, l’équipe de France va-t-elle remporter la Coupe du monde pour la troisième fois de son histoire ? À vos votes !