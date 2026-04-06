Désiré Doué : Son grand rêve (loin du PSG) va-t-il se réaliser ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Vainqueur de la Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain l’année dernière, inscrivant même un doublé lors de la finale face à l’Inter (5-0), Désiré Doué rêve, comme ses partenaires, d’un deuxième sacre européen. Mais l’attaquant français a également d’autres ambitions assumées…

Alors que le PSG rêve d’un deuxième sacre consécutif en Ligue des Champions, certains joueurs de Luis Enrique pensent déjà à la suite, et au grand événement de l’été qui s’annonce aux États-Unis, au Mexique et au Canada : la Coupe du monde. C’est notamment le cas de Désiré Doué, dont la place sur la liste finale de Didier Deschamps semble acquise. Dans un entretien diffusé ce dimanche par Téléfoot, l’attaquant du Paris Saint-Germain s’est prononcé sur ce « rêve ».

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« L'objectif c'est de décrocher une troisième étoile » « Bien sûr, sur cette année, c'est un grand rêve. Et depuis tout petit, la Coupe du monde ça fait rêver, a expliqué l’international français. La Coupe du monde en portant le maillot de l'équipe de France, ce serait merveilleux et je travaille au quotidien pour ça. J'espère être présent à la Coupe du monde et je vais travailler en ce sens (...) L'objectif c'est de décrocher une troisième étoile ».