Désiré Doué dévoile son grand rêve (et ça ne concerne pas le PSG)

Pour sa première saison au Paris Saint-Germain, Désiré Doué est déjà entré dans l’histoire avec la première victoire en Ligue des Champions. Cela lui a notamment permis de remporter plusieurs titres individuels aussi, dont celui très prestigieux de Golden Boy 2025, mais le prodige français semble déjà avoir un autre objectif en tête.
Déjà considéré comme un talent à suivre lorsqu’il était au Stade Rennais, Désiré Doué a totalement explosé avec son transfert au PSG. Avec Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia, il a formé l’attaque qui a permis à Paris d’enfin dominer l’Europe du football, en remportant la première Ligue des Champions de son histoire. Et en l’espace d’une saison, il a rempli son armoire avec bien d’autres trophées...
L’ascension fulgurante de Désiré Doué
Ainsi, le Français a notamment succédé à Lamine Yamal pour le titre de Golden Boy, trophée qui vient récompenser chaque année les plus grands talents de la planète football. « C'est un honneur de figurer sur cette liste et d'être cité aux côtés de certains des plus grands noms du football » avait expliqué Désiré Doué à l’époque. « Messi, Agüero, Haaland et Mbappé, ce sont tous des joueurs exceptionnels qui ont eu, ou ont encore, des carrières incroyables qui m'inspirent au quotidien ».
« Depuis tout petit, la Coupe du monde ça fait rêver »
Il n’a toutefois que 20 ans et est donc encore jeune, avec une grande carrière devant lui. Et surtout des titres à aller chercher, avec notamment une Coupe du monde qui semble désormais être l’un des objectifs de Désiré Doué. « Bien sûr, sur cette année, c'est un grand grand rêve. Et depuis tout petit, la Coupe du monde ça fait rêver » a expliqué le prodige du PSG, dans le Téléfoot de ce dimanche. « La Coupe du monde en portant le maillot de l'équipe de France, ce serait merveilleux et je travaille au quotidien pour ça. J'espère être présent à la Coupe du monde et je vais travailler en ce sens (...) L'objectif c'est de décrocher une troisième étoile ».