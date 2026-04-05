Désiré Doué dévoile son grand rêve (et ça ne concerne pas le PSG)

Axel Cornic

Pour sa première saison au Paris Saint-Germain, Désiré Doué est déjà entré dans l’histoire avec la première victoire en Ligue des Champions. Cela lui a notamment permis de remporter plusieurs titres individuels aussi, dont celui très prestigieux de Golden Boy 2025, mais le prodige français semble déjà avoir un autre objectif en tête.

Déjà considéré comme un talent à suivre lorsqu’il était au Stade Rennais, Désiré Doué a totalement explosé avec son transfert au PSG. Avec Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia, il a formé l’attaque qui a permis à Paris d’enfin dominer l’Europe du football, en remportant la première Ligue des Champions de son histoire. Et en l’espace d’une saison, il a rempli son armoire avec bien d’autres trophées...

Mercato - PSG : Le transfert «idéal» déjà annoncé à l’étranger ? https://t.co/QIjDCf1kTj — le10sport (@le10sport) April 5, 2026

L’ascension fulgurante de Désiré Doué Ainsi, le Français a notamment succédé à Lamine Yamal pour le titre de Golden Boy, trophée qui vient récompenser chaque année les plus grands talents de la planète football. « C'est un honneur de figurer sur cette liste et d'être cité aux côtés de certains des plus grands noms du football » avait expliqué Désiré Doué à l’époque. « Messi, Agüero, Haaland et Mbappé, ce sont tous des joueurs exceptionnels qui ont eu, ou ont encore, des carrières incroyables qui m'inspirent au quotidien ».