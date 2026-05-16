Domenech - Zidane l’avait clashé bien avant le documentaire Netflix : «J’ai les glandes et je le lui fais savoir»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La diffusion du nouveau documentaire Netflix sur les coulisses du scandale de Knysna avec l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 2010 a fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours, et l'attitude de Raymond Domenech est une nouvelle fois critiqué. De son côté, Zinedine Zidane avait chargé l'ancien sélectionneur des Bleus dès 2022 dans une interview pour L'EQUIPE... Explications.

L'affaire Knysna avec la fameuse de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud (suite au renvoi de Nicolas Anelka) a de nouveau fait parler cette semaine. Netflix a sorti un documentaire dans lequel Raymond Domenech joue les premiers rôles et se livre à coeur ouvert sur les coulisses de ce scandale qui avait secoué le sport français il y a seize ans, mais l'ancien sélectionneur de l'équipe de France s'y fait également clasher par d'anciens joueurs qui prennent la parole (Patrice Evra, William Gallas, Bacary Sagna...).

La mise au point de Zidane sur Domenech En juin 2022, dans un entretien accordé à L'EQUIPE pour ses 50 ans, Zinedine Zidane s'était déjà lâché au sujet de Raymond Domenech et rétablit une vérité sur sa décision de retrouver les Bleus en 2005, un an après sa première retraite internationale. Zidane a affirmé que l'ancien sélectionneur n'avait pas été décisif dans ce choix : « Il est venu me voir. OK. Mais c’est mon envie de revenir qui m’a fait revenir ! Point. Il y a eu d’autres éléments plus irrationnels... Mais pour s’en tenir au rationnel, c’est moi. Nos discussions avec Lilian et Claude. Ce manque des Bleus. Je reviens, je remets le maillot et c’est reparti. C’est magnifique », affirme l'ancien numéro 10 des Bleus.