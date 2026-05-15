Didier Deschamps dans une autre équipe : Daniel Riolo le vivrait «comme un drame personnel»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Sélectionneur de l'Equipe de France depuis 2012, Didier Deschamps va disputer la dernière compétition de sa carrière avec les Bleus à l'issue de la Coupe du monde 2026. Le champion du monde 1998 a bien fait comprendre qu'il ne comptait pas terminer sa carrière tout de suite. Certains s'interrogent donc sur son prochain poste et l'idée de le voir à la tête d'une autre sélection ne plaît pas à Daniel Riolo.

Malgré son départ de l'Equipe de France cet été quel que soit le résultat lors de la Coupe du monde, Didier Deschamps ne s'arrêtera pas là pour autant. Lorsqu'il a dévoilé sa liste des joueurs convoqués pour le Mondial jeudi soir sur le plateau du 20 heures de TF1, il a confirmé qu'il ne prendrait pas sa retraite pour autant. A 57 ans, il pourrait donc occuper un autre rôle à grande responsabilité à l'avenir. Jusqu'à devenir sélectionneur de l'Italie ?

Le cauchemar de Daniel Riolo avec Deschamps Après la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps pourrait retrouver rapidement un poste à haute responsabilité peut-être dans une autre grande sélection : l'Italie. C'est en tout cas l'une des pistes avancées depuis quelques semaines et l'idée effraie Daniel Riolo. « Deschamps sélectionneur de l'Italie ? Je te le dis avec tout mon coeur, je le vivrais comme un drame personnel. Je te le dis sincèrement. C'est fort possible parce qu'il a un passé ici, il a été à la Juve, qu'il est connu. Mais je le vivrais comme un drame perso » assure-t-il dans l'After Foot sur RMC, lui qui possède la double nationalité.