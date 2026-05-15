Equipe de France - Deschamps a dévoilé sa dernière liste : Qui est le grand absent pour la Coupe du monde ?

La rédaction

Didier Deschamps était en refléxion jusqu'à la veille de l'annonce de la liste des 26 joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde en Amérique du nord, c'est le discours qu'il a tenu pendant le Journal Télévisé de 20 heures sur TF1. Le patron des Bleus a fait des choix forts en laissant plusieurs joueurs sur le carreau. Lequel aurait mérité d'y être selon vous ? C'est notre sondage du jour !

Le suspense a tenu en haleine les observateurs ces derniers jours. Jeudi soir, pendant le Journal Télévisé de 20 heures de TF1, Didier Deschamps a dévoilé sa liste de 26 joueurs sélectionnés qui tenteront de broder une troisième étoile sur le maillot de l'équipe de France à la Coupe du monde (11 juin-19 juillet). Le sélectionneur des Bleus a fait des choix forts en mettant de côté plusieurs pensionnaires réguliers du château Clairefontaine.

Kolo Muani, Camavinga et Chevalier mis de côté Parmi les 26 joueurs, Randal Kolo Muani, Eduardo Camavinga ainsi que Lucas Chevalier ne se rendront pas à Boston, le camp de base des Bleus pour cette Coupe du monde conjointement organisée par les Etats-Unis, le Mexique et le Canada. Concernant le gardien du PSG, Didier Deschamps a reconnu lui avoir « tendu la main en mars », mais qu'il n'a pas bénéficié d'un temps de jeu suffisant pour aller au Mondial. La saison difficile collectivement et individuellement de Camavinga au Real Madrid lui a coûté sa place lorsque Randal Kolo Muani a tout simplement été remplacé par un profil « différent » devant en la personne de Jean-Philippe Mateta comme assumé par Deschamps sur le Journal Télévisé de 20h de TF1.