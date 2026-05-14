Équipe de France : «Tolisso aurait mérité d'être là...», le mea culpa de Deschamps pour la Coupe du monde 2026

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme on pouvait s’y attendre, Corentin Tolisso, le capitaine de l’OL, ne figure pas parmi les 26 joueurs appelés par Didier Deschamps afin de disputer la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France. Une absence sur laquelle s’est exprimé Didier Deschamps, qui a décidé de ne retenir que cinq milieux de terrain.

Ce jeudi soir, Didier Deschamps était présent sur le plateau de TF1 afin de dévoiler quels seraient les 26 joueurs qui partiront aux États-Unis pour disputer la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France, du 11 juillet au 19 juillet. Une liste dans laquelle il y a quelques surprises, notamment la présence de Robin Risser en tant que troisième gardien à la place de Lucas Chevalier, tandis que Jean-Philippe Mateta a été préféré à Randal Kolo Muani.

Deschamps revient sur l’absence de Tolisso Au milieu de terrain, Eduardo Camavinga est un des grands absents de la liste de Didier Deschamps. Un secteur de jeu où il a décidé de ne convoquer que cinq joueurs, contre neuf en défense et en attaque. Alors que sa dernière convocation remonte à 2021, Corentin Tolisso ne fera pas son retour à l’occasion du Mondial 2026. En raison de son excellente saison, le capitaine de l’OL l’aurait très certainement mérité, mais Didier Deschamps lui a préféré Adrien Rabiot, Manu Koné, N’Golo Kanté, Aurélien Tchouaméni et Warren Zaïre-Emery.