OM - Grégory Lorenzi : Daniel Riolo annonce déjà un problème avec lui !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Suite à la démission de Medhi Benatia qui était prévue depuis déjà plusieurs mois, l’OM a donc finalement bouclé l’arrivée de Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif. L’ancien dirigeant du Stade Brestois avait pourtant signé un contrat avec l’OGC Nice, et Daniel Riolo évoque donc un manque de fiabilité chez lui…

Après un premier refus de la part de Frank McCourt en cours de saison, Medhi Benatia a finalement acté sa démission de l’OM une fois l’exercice 2025-2026 terminé, ce qui a donc contraint le club phocéen à se trouver un nouveau directeur sportif. C’est finalement Grégory Lorenzi, qui occupait ces fonctions au Stade Brestois, qui a donc été choisi par l’OM, et ce au terme d’un long feuilleton puisque le dirigeant avait d’abord donné sa parole à l’OGC Nice. Et un contrat avait d’ailleurs été signé avec le club azuréen avant que Lorenzi ne change d’avis…

« Il discutait avec les deux clubs » Daniel Riolo a décrypté ce feuilleton Lorenzi à l’OM mercredi soir dans l’After Foot, sur RMC : « Lorenzi a donné son accord à Nice et signé son contrat le jour de Marseille-Nice donc fin avril, mais l'histoire ce n'est pas : "je signe à Nice et après l'OM s'intéresse à moi donc je change d'avis". En fait, il discutait avec les deux clubs. L'OM n'est pas venu après Nice, ce n'est pas une chronologie. Donc il savait très bien que l'OM était intéressé, et malgré tout il a décidé d'aller à Nice », analyse l’éditorialiste de RMC.