«N’Golo Kanté ne voulait même pas jouer pour la France» : Les révélations troublantes sur son dilemme avec le Mali !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’équipe de France a pendant des années pu aligner un milieu de terrain complémentaire constitué de Paul Pogba, de N’Golo Kanté et d’Antoine Griezmann à une position plus avancée. Le joueur qui s’est révélé à Leicester City en remportant la Premier League dès sa première saison avec les Foxes a été convoqué par Didier Deschamps au rassemblement précédent l’Euro 2016. Un appel qui a changé le visage des Bleus et la carrière internationale de Kanté qui voulait initialement jouer pour le Mali selon Jamie Vardy.

Le 25 mars 2016, tout basculait pour N’Golo Kanté. Quelques jours avant son 25ème anniversaire, le natif de Paris fêtait sa première sélection en équipe de France aux Pays-Bas avec une victoire sur le score de 3 buts à 2. Quelques semaines plus tard, celui qui n’avait connu aucune sélection en équipes de jeunes tant avec la France que le Mali, son autre pays d’origine, disputait sa première compétition majeure avec l’Euro 2016 sur le territoire français. Une première épopée au cours de laquelle il a eu un rôle de titulaire important, mais pas indiscutable, lui qui n’a pas joué la finale contre le Portugal (0-1) et a dû se contenter d’une vingtaine de minute face à l’Allemagne en demi-finale (2-0).

N’Golo Kanté, la cerise sur le gâteau de Deschamps en 2016 Une première compétition pour apprendre après son titre de champion d’Angleterre décroché avec Leicester City. Transféré à Chelsea à l’été 2016, il remportait une autre Premier League sous les ordres d’Antonio Conte et raflait au passage la Ligue Europa en 2019 et la Ligue des champions en 2021. Après l’Euro 2016, le rôle de N’Golo Kanté en équipe de France a changé. Il est devenu indiscutable et a choqué son monde pendant le Mondial 2018 où il avait sa propre chanson après le 1/8ème de finale de la Coupe du monde face à l’Argentine de Lionel Messi : « Il est petit, il est gentil, il a stoppé Leo Messi, mais on sait tous que c’est un tricheur, N’Golo Kanté », sur l’air : Les Champs-Elysées de Joe Dassin.

Jamie Vardy a conseillé N'Golo Kanté en plein dilemme entre la France et le Mali Didier Deschamps a su frapper au bon moment avec N’Golo Kanté qui aurait pu ne jamais porter le maillot tricolore. En effet, sa volonté première était de rendre hommage aux racines de son père en représentant la sélection malienne. C’est la révélation signée Jamie Vardy, son coéquipier à Leicester City en 2015/2016, pendant le podcast Jamie Vardy’s having a party il y a quelques jours de cela.