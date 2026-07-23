Equipe de France : Rayan Cherki s'est déjà grillé auprès de Zinedine Zidane ?

Très attendu durant la Coupe du monde, Rayan Cherki a finalement déçu dans un rôle qui aurait pourtant pu être très utile à l'équipe de France. Une situation pas forcément idéale alors que Zinedine Zidane va arriver sur le banc des Bleus dans les prochains jours comme le souligne Walid Acherchour.
Il faisait partie des joueurs très attendus de la Coupe de monde du monde malgré son statut de remplaçant. Mais Rayan Cherki a tout de même beaucoup jouer puisqu'il est entré à tous les matches, et a même été titularisé pour la petite finale contre l'Angleterre. Et le bilan est négatif au point que Walid Acherchour estime même que le joueur de Manchester City a envoyé des signaux très négatifs à Zinedine Zidane.
Cherki déjà en danger sous Zidane ?
« Cherki, je suis inquiet de sa Coupe du monde. Pourtant, je suis l'un des plus grands fans du joueur, je l’ai défendu à tort ou à raison. Ce qui s'est passé sur cette Coupe du monde, sportivement, elle est ratée. Je pense qu'après son match contre la Côte d'Ivoire, où il a fait une très bonne première mi-temps, où il y a une relation avec Olise, il pensait peut-être qu’il allait avoir beaucoup plus de temps le jeu. Le repositionnement d'Olise en numéro 10 lui fait beaucoup de mal. Il a été frustré, ça a été une frustration négative pendant tout le tournoi et c'est une frustration qui n'aurait pas dû exister pour Rayan Cherki », lance-t-il au micro de l'After Foot sur RMC, avant de poursuivre.
«À la place de Zidane, j'ai des red flags»
« Je trouve que Deschamps s’est très bien comporté avec lui en lui donnant des minutes malgré son mécontentement, malgré sa frustration affichée en mondiovision. Parce qu’il y a l'histoire du match contre la Suède, il y a celle contre l'Angleterre... Je pense que Rayan Cherki n’a pas 10 Coupes du monde derrière lui. Donc le comportement, la frustration et puis même ce qu'il n’a pas fait sur le terrain. Pour moi, ça devait être une carte importante de l'équipe de France en sortie de banc. Ce n'est pas une bonne Coupe du monde, c'est une Coupe du monde ratée », ajoute Walid Acherchour qui conclut en estimant qu'avec sa Coupe du monde, Rayan Cherki n'a pas marqué de points auprès de Zinedine Zidane : « À la place de Zidane, je regarde ce qui s'est passé sur cette compétition, je ne te dis pas que je ne le prends pas, mais j'ai des red flags sur le fait de lui donner les clés ou de lui donner du temps de jeu. Et j'ai une discussion avec lui avant de le prendre en équipe de France. »