Equipe de France : Rayan Cherki s'est déjà grillé auprès de Zinedine Zidane ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très attendu durant la Coupe du monde, Rayan Cherki a finalement déçu dans un rôle qui aurait pourtant pu être très utile à l'équipe de France. Une situation pas forcément idéale alors que Zinedine Zidane va arriver sur le banc des Bleus dans les prochains jours comme le souligne Walid Acherchour.

Il faisait partie des joueurs très attendus de la Coupe de monde du monde malgré son statut de remplaçant. Mais Rayan Cherki a tout de même beaucoup jouer puisqu'il est entré à tous les matches, et a même été titularisé pour la petite finale contre l'Angleterre. Et le bilan est négatif au point que Walid Acherchour estime même que le joueur de Manchester City a envoyé des signaux très négatifs à Zinedine Zidane.

Cherki déjà en danger sous Zidane ? « Cherki, je suis inquiet de sa Coupe du monde. Pourtant, je suis l'un des plus grands fans du joueur, je l’ai défendu à tort ou à raison. Ce qui s'est passé sur cette Coupe du monde, sportivement, elle est ratée. Je pense qu'après son match contre la Côte d'Ivoire, où il a fait une très bonne première mi-temps, où il y a une relation avec Olise, il pensait peut-être qu’il allait avoir beaucoup plus de temps le jeu. Le repositionnement d'Olise en numéro 10 lui fait beaucoup de mal. Il a été frustré, ça a été une frustration négative pendant tout le tournoi et c'est une frustration qui n'aurait pas dû exister pour Rayan Cherki », lance-t-il au micro de l'After Foot sur RMC, avant de poursuivre.