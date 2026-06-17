N'Golo Kanté voulait tout plaquer : Voilà comment Olivier Giroud l'a convaincu de continuer avec l'équipe de France !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Chroniqueur pour la BBC lors de cette Coupe du monde 2026, Olivier Giroud a raconté le moment où N’Golo Kanté pensait sérieusement à prendre sa retraite internationale. On était alors en 2018 et l’équipe de France venait d’être sacrée championne du monde, mais l’ancien attaquant des Bleus l’a finalement convaincu de continuer.

S’il participe actuellement à sa deuxième Coupe du monde, N’Golo Kanté aurait pu arrêter l’équipe de France il y a huit ans. Après le sacre des Bleus en 2018, l’international français (69 sélections) de 35 ans pensait à prendre sa retraite internationale et c’est son coéquipier Olivier Giroud, avec lequel il jouait également à Chelsea, qui l’a convaincu de continuer.

« Non, NG, écoute, tu es au sommet de ton art » « Lorsque nous étions tous les deux de retour à Chelsea après avoir remporté la Coupe du monde avec la France en 2018, N'Golo Kanté m'a dit : “Oli, je pense que je vais prendre ma retraite internationale.” Je lui ai répondu : “Non, NG, écoute, tu es au sommet de ton art. Je comprends pourquoi tu dis ça, mais tu dois continuer. Tu es trop jeune pour t'arrêter.” C'était il y a huit ans, et NG – comme l'appellent tous ses amis et coéquipiers – joue toujours pour la France et reste un joueur incontournable des Bleus », a raconté Olivier Giroud sur le site de la BBC.