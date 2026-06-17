N'Golo Kanté voulait tout plaquer : Voilà comment Olivier Giroud l'a convaincu de continuer avec l'équipe de France !

Chroniqueur pour la BBC lors de cette Coupe du monde 2026, Olivier Giroud a raconté le moment où N’Golo Kanté pensait sérieusement à prendre sa retraite internationale. On était alors en 2018 et l’équipe de France venait d’être sacrée championne du monde, mais l’ancien attaquant des Bleus l’a finalement convaincu de continuer.
S’il participe actuellement à sa deuxième Coupe du monde, N’Golo Kanté aurait pu arrêter l’équipe de France il y a huit ans. Après le sacre des Bleus en 2018, l’international français (69 sélections) de 35 ans pensait à prendre sa retraite internationale et c’est son coéquipier Olivier Giroud, avec lequel il jouait également à Chelsea, qui l’a convaincu de continuer.
« Non, NG, écoute, tu es au sommet de ton art »
« Lorsque nous étions tous les deux de retour à Chelsea après avoir remporté la Coupe du monde avec la France en 2018, N'Golo Kanté m'a dit : “Oli, je pense que je vais prendre ma retraite internationale.” Je lui ai répondu : “Non, NG, écoute, tu es au sommet de ton art. Je comprends pourquoi tu dis ça, mais tu dois continuer. Tu es trop jeune pour t'arrêter.” C'était il y a huit ans, et NG – comme l'appellent tous ses amis et coéquipiers – joue toujours pour la France et reste un joueur incontournable des Bleus », a raconté Olivier Giroud sur le site de la BBC.
« On peut toujours compter sur lui pour donner le meilleur de lui-même »
« Il a aujourd’hui 35 ans, mais comme je le dis chaque fois qu’on m’interroge sur sa présence dans le groupe de l’équipe de France, NG reste NG. Vous ne l’avez peut-être pas vu en Premier League depuis quelques années, car il a joué en Arabie saoudite puis, depuis février, à Fenerbahçe en Turquie, mais il n’a pas changé », a poursuivi Olivier Giroud. « À l’époque, si vous jouiez en dehors des meilleurs championnats européens, cela pouvait signifier que Didier Deschamps ne vous sélectionnerait pas en équipe de France. Par exemple, André-Pierre Gignac évoluait déjà au Mexique lorsqu’il a disputé la finale de l’Euro 2016, mais Deschamps lui avait dit que s’il restait dans un championnat de ce niveau, et non au plus haut niveau européen, il n’aurait plus la chance de revenir en équipe nationale. Depuis, Deschamps a fait évoluer sa façon de penser, car il sait qu’il doit s’adapter, et bon nombre de ces championnats ont gagné en niveau. Mais il continuait tout de même à convoquer N’Golo lorsqu’il évoluait en Arabie saoudite, car il sait que, tant qu’il est au rendez-vous sur le terrain, on peut toujours compter sur lui pour donner le meilleur de lui-même. »