France-Sénégal : Deschamps viré en cas d'humiliation ? La réponse tombe !

Amadou Diawara

Pour son entrée en lice à la Coupe du Monde 2026, la Tunisie a essuyé une large défaite face à la Suède. Résultat, le sélectionneur Sabri Lamouchi a été remplacé par Hervé Renard. Sous contrat jusqu'au 31 juillet avec l'équipe de France, Didier Deschamps ne risquerait pas l'éviction immédiate en cas d'humiliation face au Sénégal ce mardi soir.

Qualifiée pour la Coupe du Monde 2026, la Tunisie figure dans le groupe F avec la Suède, le Japon et les Pays-Bas. Pour leur premier match, les Aigles se sont frottés aux hommes de Graham Potter ce lundi. Et ils se sont inclinés 5-1 au Stade de Monterrey à Guadalupe (Mexique). Après le coup de sifflet final de la partie, Sabri Lamouchi a été remercié par la Fédération Tunisienne de Football, avant d'être remplacé par Hervé Renard.

«Il n'y a aucune chance que cela arrive à Didier Deschamps» Interrogé par un internaute lors d'un tchat, Le Parisien a affirmé qu'il était impossible que Didier Deschamps subisse le même sort que Sabri Lamouchi en cas de lourde défaite face au Sénégal ce mardi soir : « Si la France perd 5-1 ce (mardi) soir, faut-il craindre pour Didier Deschamps un destin funeste à la Sabri Lamouchi ? Je vois que vous êtes très optimistes pour les Bleus… Plus sérieusement, il n'y a aucune chance que cela arrive à Didier Deschamps et à l'équipe de France. Contrairement à DD, Sabri Lamouchi n'était déjà pas en odeur de sainteté avant le début du Mondial ».