«Il doit montrer l’exemple» : Un champion du monde 1998 interpelle Kylian Mbappé avant France/Sénégal !

Pierrick Levallet

Ce mardi soir, l’équipe de France va lancer sa Coupe du monde 2026 avec un premier match face au Sénégal de Sadio Mané. Kylian Mbappé et les siens entendent entamer leur Mondial en Amérique d’une excellente manière. Patrick Vieira a toutefois interpellé la star du Real Madrid avant l’entrée en lice des Bleus dans la compétition.

L’équipe de France va démarrer sa Coupe du monde 2026 ce mardi soir. Kylian Mbappé et les siens affrontent le Sénégal de Sadio Mané au MetLife Stadium du New Jersey. Les hommes de Didier Deschamps aimeraient naturellement débuter leur Mondial en Amérique avec un succès face aux Lions de la Teranga. Le capitaine des Bleus s’est d’ailleurs fait interpeller par Patrick Vieira avant l’entrée en lice de la sélection tricolore.

«Il entraînera ses coéquipiers dans son sillage» « Mbappé doit faire preuve d’une grande discipline (...) pour aider ses coéquipiers. Il doit maîtriser tous les aspects du jeu et montrer l’exemple, presser l’adversaire et jouer collectif. S’il y parvient, il entraînera ses coéquipiers dans son sillage et pourra ainsi être performant » a lancé le champion du monde 1998 dans un entretien accordé à The Athletic et dans des propos rapportés par Foot Mercato.