Coupe du monde 2026 : Le taulier N’Golo Kanté prévient ses coéquipiers avant l’entrée en lice de l’équipe de France

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il est l’un des joueurs les plus expérimentés, c’est N'Golo Kanté qui s’est présenté en conférence de presse ce lundi, à la veille de l’entrée en lice de l’équipe de France à la Coupe du monde 2026 face au Sénégal. Si les Bleus font logiquement partie des favoris, le milieu de terrain âgé de 35 ans a en revanche lancé un avertissement à ses coéquipiers.

Pas de Kylian Mbappé ce lundi en conférence de presse. À la veille des débuts de l’équipe de France à la Coupe du monde 2026 contre le Sénégal, le capitaine des Bleus a laissé sa place à N’Golo Kanté. Face aux journalistes, l’international français (69 sélections) de 35 ans a invité ses coéquipiers à ne pas tomber dans la suffisance et l’excès de confiance.

« C’est important de commencer par une victoire » « On a un groupe très relevé avec des adversaires qui donneront le maximum. Pour ne pas se faire surprendre, c’est important de commencer par une victoire. On se sent bien. On a hâte de commencer. On veut bien se lancer dans la compétition. La finale est un objectif pour nous, comme pour plein d’équipes. Mais ce sera très difficile. On va prendre les matchs les uns après les autres. On apprécie le soutien de nos fans à travers le monde. Beaucoup de monde nous supporte », a déclaré N’Golo Kanté.