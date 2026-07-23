«Mon dos a lâché» - William Saliba a joué la Coupe du monde blessé : Arsenal cherche déjà à le remplacer !

Il était diminué pendant plusieurs semaines, mais a souhaité passer outre la douleur afin de disputer la Coupe du monde 2026 avec l'équipe de France. Au final, sa compétition s'est soldée par une défaite en demi-finale et une sortie sur blessure à cause de son dos. Une indisponibilité de plusieurs mois l'attend, sans opération. Chez les Gunners, on songerait à recruter un joueur pour le remplacer.
Le temps d'un mois, William Saliba souffrait de douleurs chroniques au dos, mais a tout de même pris part à l'intégralité du parcours de l'équipe de France à la Coupe du monde 2026 hormis le troisième match de poule contre la Norvège (4-1), ménagé par Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus a pris le risque, avec bien entendu l'aval du principal intéressé, de le faire jouer malgré son problème au dos relevé après la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal le 30 mai dernier (1-1 puis 4-3 aux tirs au buts).
William Saliba va disparaître des radars pendant plusieurs mois
« Mon dos a lâché », lançait Saliba sur le terrain le 14 juillet dernier. Sorti en première période de la demi-finale de Coupe du monde entre l'équipe de France et l'Espagne (0-2), William Saliba ne sera pas opéré selon L'Equipe. Il observera plusieurs mois d'indisponibilité et manquera donc une partie de la saison avec Arsenal. Une décision conjointement prise par les Gunners et l'international français. Cependant, elle semblerait déjà avoir une incidence sur la préparation de la nouvelle saison des champions d'Angleterre en titre.
«Arsenal a contacté Aston Villa pour se renseigner sur Ezri Konsa»
Selon les informations de The Athletic, Arsenal se renseignerait sur le profil d'Ezri Konsa (28 ans) qui a pris part à la Coupe du monde 2026 avec l'Angleterre. Sous contrat jusqu'en 2028 avec Aston Villa, le défenseur central est une piste étudiée par les Gunners, mais qui coûte pour le moment trop cher à leurs yeux. Il existe une différence de valorisation de 20M€. Le journaliste Ben Jacobs a apporté une information importante sur la suite des opérations. « Arsenal a contacté Aston Villa pour se renseigner sur Ezri Konsa, mais les deux clubs sont très éloignés l'un de l'autre en termes d'évaluation. D'après mes informations, Villa aurait jugé cette démarche assez insultante, même si je ne suis pas sûr qu'on puisse la qualifier d'offre officielle – et certainement pas d'offre écrite ».
Reste à savoir ce qu'il adviendra du feuilleton Konsa désormais et si ce sera le joueur qui va pallier la blessure de Saliba, lui qui est apparu très proche d'Eberechi Eze pendant la Coupe du monde comme l'atteste la chaîne YouTube des Three Lions.