«Mon dos a lâché» - William Saliba a joué la Coupe du monde blessé : Arsenal cherche déjà à le remplacer !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il était diminué pendant plusieurs semaines, mais a souhaité passer outre la douleur afin de disputer la Coupe du monde 2026 avec l'équipe de France. Au final, sa compétition s'est soldée par une défaite en demi-finale et une sortie sur blessure à cause de son dos. Une indisponibilité de plusieurs mois l'attend, sans opération. Chez les Gunners, on songerait à recruter un joueur pour le remplacer.

Le temps d'un mois, William Saliba souffrait de douleurs chroniques au dos, mais a tout de même pris part à l'intégralité du parcours de l'équipe de France à la Coupe du monde 2026 hormis le troisième match de poule contre la Norvège (4-1), ménagé par Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus a pris le risque, avec bien entendu l'aval du principal intéressé, de le faire jouer malgré son problème au dos relevé après la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal le 30 mai dernier (1-1 puis 4-3 aux tirs au buts).

William Saliba va disparaître des radars pendant plusieurs mois « Mon dos a lâché », lançait Saliba sur le terrain le 14 juillet dernier. Sorti en première période de la demi-finale de Coupe du monde entre l'équipe de France et l'Espagne (0-2), William Saliba ne sera pas opéré selon L'Equipe. Il observera plusieurs mois d'indisponibilité et manquera donc une partie de la saison avec Arsenal. Une décision conjointement prise par les Gunners et l'international français. Cependant, elle semblerait déjà avoir une incidence sur la préparation de la nouvelle saison des champions d'Angleterre en titre.