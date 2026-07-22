Pierre Ménès suggère une première idée à Zinedine Zidane pour l'équipe de France : «Il faut le tenter !»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans les prochaines heures, Zinedine Zidane devrait officiellement être intronisé comme sélectionneur de l'équipe de France. L'ancien numéro 10 des Bleus aura plusieurs chantiers à gérer. Et Pierre Ménès lui conseille de tenter de placer Warren Zaïre-Emery au poste de latéral droit.

Ce n'est plus qu'une question de temps avant que Zinedine Zidane ne soit officiellement nommé sélectionneur de l'équipe de France. L'ancien numéro 10 des Bleus va effectivement prendre la succession de Didier Deschamps. Plusieurs chantiers attendent Zizou après la Coupe du monde 2026 et l'élimination en demi-finale contre l'Espagne. Il faudra notamment repenser le milieu de terrain et trouver une solution pour les latéraux. Et pour cela, Pierre Ménès voit bien Warren Zaïre-Emery s'imposer à droite.

Pierre Ménès propose un premier pari « Qu’il s’appelle Zidane ou Tartempion, le chantier principal du nouveau sélectionneur sera de corriger ce qui n’a pas été dans cette Coupe du Monde. Ce qui n’a pas été, cela saute aux yeux de tout le monde, c’est avant tout un gardien. La Coupe du Monde de Maignan a été incroyablement décevante. Ensuite, les latéraux. Puis, les milieux de terrain. Alors, les latéraux, pfff, il y a peut-être des solutions. La seule solution qui me paraisse la plus ‘tentable’, et surtout compte tendu du désert qu’il y a à ce poste-là, c’est de tenter Warren Zaïre-Emery latéral droit », confie-t-il sur sa chaîne YouTube avant de poursuivre.