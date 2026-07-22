Pierre Ménès suggère une première idée à Zinedine Zidane pour l'équipe de France : «Il faut le tenter !»

Dans les prochaines heures, Zinedine Zidane devrait officiellement être intronisé comme sélectionneur de l'équipe de France. L'ancien numéro 10 des Bleus aura plusieurs chantiers à gérer. Et Pierre Ménès lui conseille de tenter de placer Warren Zaïre-Emery au poste de latéral droit.
Ce n'est plus qu'une question de temps avant que Zinedine Zidane ne soit officiellement nommé sélectionneur de l'équipe de France. L'ancien numéro 10 des Bleus va effectivement prendre la succession de Didier Deschamps. Plusieurs chantiers attendent Zizou après la Coupe du monde 2026 et l'élimination en demi-finale contre l'Espagne. Il faudra notamment repenser le milieu de terrain et trouver une solution pour les latéraux. Et pour cela, Pierre Ménès voit bien Warren Zaïre-Emery s'imposer à droite.
Pierre Ménès propose un premier pari
« Qu’il s’appelle Zidane ou Tartempion, le chantier principal du nouveau sélectionneur sera de corriger ce qui n’a pas été dans cette Coupe du Monde. Ce qui n’a pas été, cela saute aux yeux de tout le monde, c’est avant tout un gardien. La Coupe du Monde de Maignan a été incroyablement décevante. Ensuite, les latéraux. Puis, les milieux de terrain. Alors, les latéraux, pfff, il y a peut-être des solutions. La seule solution qui me paraisse la plus ‘tentable’, et surtout compte tendu du désert qu’il y a à ce poste-là, c’est de tenter Warren Zaïre-Emery latéral droit », confie-t-il sur sa chaîne YouTube avant de poursuivre.
«La seule solution c’est de tenter Warren Zaïre-Emery latéral droit»
« Et à gauche, tu peux tenter un jeune. Adrien Truffert me semble être un joueur extrêmement intéressant. Et puis au milieu de terrain il va falloir chercher et trouver. Il faut espérer qu’Eduardo Camavinga retrouve son niveau, parce qu’il est très jeune quand même, on ne peut pas non plus totalement le brûler. Et tu peux aussi travailler sur les joueurs que tu as, essayer de faire évoluer Aurélien Tchouaméni. Ce sera évidemment un chantier. Enfin, il faudra faire des choix devant. Il y a beaucoup de choses à faire et tant mieux, parce que c’est quand même du sélectionneur de l’Equipe de France dont on parle », ajoute Pierre Ménès.