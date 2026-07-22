PSG - Transfert de Zaïre-Emery : Fabrizio Romano met déjà fin à une étonnante rumeur !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces dernières heures, la presse anglaise a relayé une étonnante rumeur concernant Warren Zaïre-Emery, associé à Manchester United. Cependant, Fabrizio Romano a immédiatement démenti cette information, assurant que le PSG ne prévoyait aucun changement au milieu de terrain.

Cet été, le PSG a prouvé qu'il était en mesure d'accepter de se séparer de certains joueurs. Ce fut le cas de Gonçalo Ramos, qui a rejoint l'AC Milan, mais également de Lee Kang-In, qui va signer à l'Atlético de Madrid. Néanmoins, d'autres noms circulent depuis quelques, et l'un d'entre eux à de quoi surprendre. En effet, selon la presse anglaise, Manchester United, qui cherche à renforcer son milieu de terrain, s'intéresserait à Warren Zaïre-Emery. Bien qu'il soit très utilisé par Luis Enrique, le joueur formé au PSG n'était toutefois pas titulaire lors de la finale de la Ligue des champions, avant de connaître une Coupe du monde également très frustrante. Néanmoins, Fabrizio Romano assure que le jeune milieu parisien ne devrait pas bouger cet été.

Romano est très clair sur l'avenir de Zaïre-Emery « Nous avons eu des liens entre Manchester United et Warren Zaïre-Emery. Cependant, mes informations sont que le PSG n'a absolument pas prévu de changer quoi que ce soit au milieu de terrain. Donc le PSG veut que ses milieux de terrain restent », confie-t-il dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, avant de poursuivre.