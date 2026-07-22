Ballon d'Or : Le Real Madrid va recruter l'un des grands rivaux de Kylian Mbappé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Longtemps indécis dans ce dossier, le Real Madrid aurait finalement décidé d'accélérer pour boucler le transfert de Rodri. Tout juste élu meilleur joueur de la Coupe du monde, le milieu de terrain de la Roja débarquerait ainsi au sein d'un effectif où il côtoierait Kylian Mbappé, l'un de ses principaux concurrents dans la course au Ballon d'Or.

Très actif sur le mercato après avoir connu une saison blanche, le Real Madrid semble avoir décidé d'offrir une gros effectif à José Mourinho pour son retour sur le banc merengue. C'est ainsi que Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Bernado Silva et Marc Cucurella ont d'ores et déjà signé au Real qui se renforce dans des secteurs de jeu présentés comme défaillants la saison dernière. Mais ce n'est pas encore terminé puisqu'un autre grand nom est attendu dans les prochains.

Rodri se rapproche finalement du Real Madrid ? Et c'est une surprise ! En effet, depuis plusieurs semaines, des informations circulent concernant le forcing de Rodri de signer au Real Madrid. Mais le milieu de terrain de Manchester City se serait heurté à un mur, à savoir Florentino Pérez qui n'était absolument pas chaud pour boucler ce transfert. Néanmoins, selon les informations de Matteo Moretto, la situation aurait totalement changé. Le Real Madrid est désormais ouvert à l'idée de recruter Rodri, au point même qu'un accord avec le joueur soit très proche. Il faut dire que ce dernier est très intéressé à l'idée de rejoindre le club merengue au sein duquel la direction voit désormais ce transfert comme une belle opportunité, compte tenu du fait que le contrat du champion du monde espagnol s'achève en 2027. Mais il faudra toutefois convaincre Manchester City.