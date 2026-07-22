Officiel : Jude Bellingham remplacé par Kylian Mbappé, il rejoint Lionel Messi !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé n'a pas pu remplir l'objectif qu'il s'est fixé avec l'équipe de France pour la dernière danse de Didier Deschamps à la Coupe du monde 2026 avec une élimination en demi-finale du Mondial. En congés à Miami, l'attaquant du Real Madrid a appris qu'il sera de retour sur la jaquette de FC 27 quatre ans après la dernière, pour la quatrième fois.

Erling Braut Haaland avait été mis à l'honneur pour la simulation de football la plus connue en jeu vidéo pour l'édition de 2024. L'attaquant de Manchester City qui sortait d'un triplé Ligue des champions, Premier League et FA Cup était la star présente sur la jaquette de FC 24. Il fut remplacé par Jude Bellingham pour FC 25 qui avait lui aussi remporté la C1 avec le Real Madrid la saison précédente. Pour FC 26, la star anglaise de la Casa Blanca partageait l'affiche avec Jamal Musiala, milieu offensif du Bayern Munich.

«I'm back» : Mbappé de retour sur la jaquette de EA FC à la place de Bellingham pour la 4ème fois Et pour ce qui est de FC 27, ce ne sera pas un joueur qui a remporté la Ligue des champions avec le PSG ou la Coupe du monde 2026 avec l'Espagne qui sera honoré par EA Sports. En effet, le groupe a privilégié Kylian Mbappé, meilleur buteur du Mondial avec ses 10 réalisations. Le capitaine de l'équipe de France avait signé un three-peat entre 2021 et 2023 où il avait été le joueur présent sur la jaquette de la simulation de football. Il fera donc sa quatrième apparition, au même titre que Lionel Messi. Seuls Ronaldinho (5) et Wayne Rooney (7) ont plus été mis à l'honneur que Kylian Mbappé.