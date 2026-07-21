Mieux que Messi, Maradona ou Pelé... Kylian Mbappé a battu un record légendaire à la Coupe du monde

Si la France n’a pas remporté cette Coupe du monde en Amérique du Nord, Kylian Mbappé s’est illustré sur le plan personnel en inscrivant dix réalisations, faisant encore de lui le meilleur buteur de cette édition. Un record historique pour l’attaquant du Real Madrid.
Déterminé à remporter une deuxième Coupe du monde avec l’équipe de France, Kylian Mbappé a finalement vu son rêve s’envoler à l’issue d’une demi-finale logiquement remportée par l’Espagne (0-2). L’attaquant du Real Madrid a tout de même fini la compétition comme meilleur buteur après son doublé lors de la petite finale face à l’Angleterre (4-6), avec dix réalisations en huit matches. Mbappé est également devenu le meilleur buteur de l’histoire du Mondial avec 22 buts.
Mbappé déjà meilleur buteur en 2022
Comme le souligne Stats du Foot sur X, Kylian Mbappé est le premier joueur de l’histoire à prendre la tête du classement des buteurs lors de deux éditions à la Coupe du monde. En 2022, l’ancien attaquant du Paris SG avait déjà dominé les autres joueurs avec huit réalisations, devançant Lionel Messi (7), Julian Alvarez (4) et Olivier Giroud (4).
« J’aurais préféré ne pas être le meilleur buteur de l’histoire et jouer la finale »
Interrogé après la défaite face à l’Angleterre (4-6) sur sa réussite face au but, Kylian Mbappé avait relativisé ce nouveau record. « J’aurais préféré ne pas être le meilleur buteur de l’histoire et jouer le match de demain (la finale), a-t-il assuré au micro de M6. C’est bien pour l’héritage de se dire que j’ai été l’un de ces joueurs-là, mais aujourd’hui, ce n’est pas ce qui traverse mon esprit. » Tandis que son dauphin Lionel Messi a très probablement disputé son dernier Mondial à 39 ans, Kylian Mbappé aura l’occasion de marquer les esprits en 2030 lors de la prochaine Coupe du monde se déroulant au Portugal, en Espagne et au Maroc. Il aura alors 31 ans.