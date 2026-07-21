Mieux que Messi, Maradona ou Pelé... Kylian Mbappé a battu un record légendaire à la Coupe du monde

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Si la France n’a pas remporté cette Coupe du monde en Amérique du Nord, Kylian Mbappé s’est illustré sur le plan personnel en inscrivant dix réalisations, faisant encore de lui le meilleur buteur de cette édition. Un record historique pour l’attaquant du Real Madrid.

Déterminé à remporter une deuxième Coupe du monde avec l’équipe de France, Kylian Mbappé a finalement vu son rêve s’envoler à l’issue d’une demi-finale logiquement remportée par l’Espagne (0-2). L’attaquant du Real Madrid a tout de même fini la compétition comme meilleur buteur après son doublé lors de la petite finale face à l’Angleterre (4-6), avec dix réalisations en huit matches. Mbappé est également devenu le meilleur buteur de l’histoire du Mondial avec 22 buts.

Mbappé déjà meilleur buteur en 2022 Comme le souligne Stats du Foot sur X, Kylian Mbappé est le premier joueur de l’histoire à prendre la tête du classement des buteurs lors de deux éditions à la Coupe du monde. En 2022, l’ancien attaquant du Paris SG avait déjà dominé les autres joueurs avec huit réalisations, devançant Lionel Messi (7), Julian Alvarez (4) et Olivier Giroud (4).