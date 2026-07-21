Équipe de France : Zidane prend une décision qui va plaire à Mbappé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Zinedine Zidane a déjà une idée du staff qui l’accompagnera en équipe de France dès le mois de septembre. Selon les informations de L’Équipe, le champion du monde 1998 souhaite conserver Mohamed Sanhadji au poste de responsable de la sécurité des Bleus, un sujet sensible en interne.

Favori depuis plusieurs mois pour devenir le prochain sélectionneur de l’équipe de France, Zinedine Zidane a eu tout le temps de préparer son retour chez les Bleus. Ainsi, une partie de son staff est connue. David Bettoni, son fidèle adjoint, sera à ses côtés, tout comme Hamidou Msaidie (second assistant) et Grégory Dupont (préparateur physique), également présent dans son équipe au Real Madrid. Zinedine Zidane pourrait aussi compter sur deux autres champions du monde 1998 avec Fabien Barthez (consultant) et Bernard Diomède (analyste-observateur-superviseur). Selon L’Équipe, le docteur Hervé Collado est pressenti pour prendre en charge le secteur médical, tandis que le service de presse et le secteur de la data devraient être féminisés.

Zinedine Zidane veut conserver Mohamed Sanhadji Concernant le poste de responsable de la sécurité de l'équipe de France, Zinedine Zidane souhaiterait conserver Mohamed Sanhadji, en poste depuis 2004, mais le dossier est complexe comme le rappelle L’Équipe. L'officier de police, très apprécié par les joueurs, fait l’objet d’une procédure administrative depuis janvier 2025. Il est accusé de ne pas avoir déclaré à sa hiérarchie un chèque de 60 000 euros, reçu de Kylian Mbappé. Sanctionné d’une mise à la retraite anticipée, Mohamed Sanhadji avait signé un contrat à durée déterminée (CDD) de six mois pour accompagner les Bleus à la Coupe du monde cet été.