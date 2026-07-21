Équipe de France : Un ami de Zinedine Zidane fait plusieurs annonces !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est imminent, Zinedine Zidane va remplacer Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France. Par conséquent, tous les regards sont tournés vers l'avenir, et son grand ami Christophe Dugarry a donné de premiers indices sur le projet sportif de Zizou.

C'est la fin d'une ère pour l'équipe de France. 14 ans après son arrivée sur le banc des Bleus, Didier Deschamps va quitter son poste de sélectionneur. C'est Zinedine Zidane qui va le remplacer avec l'ambition de faire fructifier les belles promesses offensives entrevues durant la Coupe du monde 2026. Son grand ami Christophe Dugarry donne d'ailleurs quelques indices sur le projet que va mener Zizou.

Dugarry balance sur le projet de Zidane « Pourquoi vous voulez mettre un coup de balai ? Les statuts ? Tu les donnes à un joueur en fonction de la relation que tu peux avoir avec lui, du terrain, de son aura, du leadership… Quel sera le joueur qui aura le plus de leadership avec Zizou dans les discussions, les contacts, les relations… Je n’en sais rien. Il y a de l’humain, tu ne peux pas savoir. Sincèrement, je n’en sais rien », confie-t-il au micro de Rothen s’enflamme sur RMC avant de poursuivre.