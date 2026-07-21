Équipe de France : Un ami de Zinedine Zidane fait plusieurs annonces !

C'est imminent, Zinedine Zidane va remplacer Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France. Par conséquent, tous les regards sont tournés vers l'avenir, et son grand ami Christophe Dugarry a donné de premiers indices sur le projet sportif de Zizou.
C'est la fin d'une ère pour l'équipe de France. 14 ans après son arrivée sur le banc des Bleus, Didier Deschamps va quitter son poste de sélectionneur. C'est Zinedine Zidane qui va le remplacer avec l'ambition de faire fructifier les belles promesses offensives entrevues durant la Coupe du monde 2026. Son grand ami Christophe Dugarry donne d'ailleurs quelques indices sur le projet que va mener Zizou.
Dugarry balance sur le projet de Zidane
« Pourquoi vous voulez mettre un coup de balai ? Les statuts ? Tu les donnes à un joueur en fonction de la relation que tu peux avoir avec lui, du terrain, de son aura, du leadership… Quel sera le joueur qui aura le plus de leadership avec Zizou dans les discussions, les contacts, les relations… Je n’en sais rien. Il y a de l’humain, tu ne peux pas savoir. Sincèrement, je n’en sais rien », confie-t-il au micro de Rothen s’enflamme sur RMC avant de poursuivre.
«Zizou, il sait qu’il a une génération qui lui permet de gagner»
« Il ne faudra pas tout changer, mais trouver des latéraux ça, j’en suis sûr et certain. Je ne vois pas Zizou dans sa philosophie de jeu se retrouver à mettre une équipe défensive… Il a toujours essayé de gagner des matches et des titres par le haut, en essayant de jouer et en essayant de créer du jeu. Rappelons-nous quand il récupère le Real Madrid, il n’est pas bien du tout… Il arrive à gagner par le jeu, et en créant du jeu. Lui aussi, son rêve c’est d’être sélectionneur de cette Equipe de France, mais c’est aussi de bien la faire jouer, de la faire gagner… Je le pense et je le sais, c’est les discussions que l’on a. Il n’a pas besoin de l’Equipe de France pour exister et être la star qu’il est. Il a envie de réussir, de faire bien jouer cette Equipe de France. Il sait qu’il a une génération fantastique. Ne rêvons pas, si Deschamps est resté 14 ans, c’est parce qu’il savait qu’il avait une génération extraordinaire, sinon il ne serait pas resté 14 ans. Et Zizou, il sait qu’il a une génération qui lui permet de gagner », ajoute Christophe Dugarry.