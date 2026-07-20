Équipe de France : Ça a chauffé entre Mbappé et Diallo pendant la visite d’Emmanuel Macron !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ce lundi, au lendemain de la finale de la Coupe du monde remportée par l’Espagne face à l’Argentine (1-0 après prolongations), L’Équipe publie un gros dossier dans ses colonnes du jour sur les tensions existantes depuis plusieurs mois entre l’équipe de France et la Fédération française de football. Au point où Kylian Mbappé se serait investi pour aller à l’encontre de certaines décisions de Philippe Diallo.

Emmanuel Macron effectuait le 2 juin dernier sa visite protocolaire à Clairefontaine avant l’entrée en lice de l’équipe de France dans une compétition majeure. Le président de la République a rencontré les joueurs et le staff des Bleus avant la fin de leur préparation pour la Coupe du monde 2026 et le décollage pour Boston, camp de base du groupe. Cette visite d’Emmanuel Macron a retardé la discussion que devaient avoir Philippe Diallo et les cadres de l’équipe de France au sujet de la négociation des primes. Le dîner s’éternisant, de quoi agacer les joueurs, le président de la FFF est arrivé en retard pour poser sur la table sa proposition : les primes seront versées en cas de qualification pour les demi-finales contrairement aux 1/8èmes de finale comme ce fut le cas par le passé.

«Président, c'est votre première Coupe du monde, moi, la troisième» Mais ce n’est pas tout. Philippe Diallo affirmait aux joueurs de l’équipe de France qu’ils ne disposeraient seulement de deux places chacun pour les matchs. Ce qui aurait particulièrement agacé Kylian Mbappé. Participant à la réunion de par son rôle de capitaine et donc porte-parole du vestiaire, le champion du monde 2018 aurait « en substance » énoncé les propos suivants à Philippe Diallo selon L’Équipe. « Président, c'est votre première Coupe du monde, moi, la troisième. Vous imaginez qu'un huitième ou un quart de finale n'ont pas de valeur ? ».