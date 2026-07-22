Mercato - Ça bouge à l’OM : Qui doit être le prochain joueur à partir cet été ?

La rédaction

Le mercato est assez mouvementé du côté de l’OM cet été. Le club phocéen est en proie à de nombreux soucis financiers et se sépare donc de plusieurs joueurs sur le marché des transferts. Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Hamed Traoré ont déjà quitté la formation olympienne. Mais qui doit être le prochain à faire ses valises ? C’est notre sondage du jour !

En proie à de sérieux problèmes financiers, l’OM devrait vivre des prochaines semaines mouvementées sur le mercato. Le club phocéen s’est déjà séparé de plusieurs joueurs comme Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Hamed Traoré afin de renflouer ses caisses et alléger sa masse salariale. Mais Stéphane Richard et Grégory Lorenzi ne devraient pas en rester là pour démarrer leur nouveau projet avec Bruno Genesio avec plus de sérénité économique.

Des gros salaires de l'OM sur le départ ? D’autres joueurs devraient être amenées à faire leurs valises cet été. Leonardo Balerdi a notamment été évoqué sur le départ, du fait de sa bonne valeur marchande. Geoffrey Kondogbia pourrait aussi quitter l’OM, à l’instar de Pierre-Emile Hojbjerg ou encore Geronimo Rulli afin de se libérer de plusieurs gros salaires. Quinten Timber fait également l’objet de rumeurs au sujet d’un éventuel transfert, l’AS Rome étant intéressée.