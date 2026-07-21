Départ du PSG : Le verdict est déjà tombé pour un transfert de Zaïre-Emery ?

Pierrick Levallet

Présenté comme un phénomène depuis ses débuts avec le PSG, Warren Zaïre-Emery attise naturellement l’intérêt de quelques clubs sur le mercato. Le milieu de terrain polyvalent de 20 ans serait notamment sur les tablettes de Manchester United. Le verdict semble toutefois être déjà tombé pour un éventuel transfert de l’international français.

Depuis ses débuts avec le PSG en 2022, Warren Zaïre-Emery est présenté comme l’un des nouveaux phénomènes du football français. Il faut dire que le milieu de terrain de 20 ans affiche un potentiel impressionnant, que Luis Enrique cherche à développer. L’international tricolore attiserait donc l’intérêt de plusieurs cadors européens sur le mercato. Le titi parisien serait notamment dans le viseur d’un gros club de Premier League.

La porte est déjà fermée pour un transfert de Zaïre-Emery D’après les informations de The Sun, Manchester United apprécierait le profil de Warren Zaïre-Emery, en plus de celui de Manu Koné et d’Aurélien Tchouaméni. Seulement, le PSG compterait sur son prodige pour la saison prochaine. Il semblerait donc impossible à déloger cet été. Les Red Devils devront donc très certainement se positionner sur un autre joueur pour renforcer leur entrejeu. Le PSG, de son côté, n'aurait pas vraiment l'intention de recruter au milieu de terrain selon plusieurs sources.