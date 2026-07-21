Départ du PSG : Le verdict est déjà tombé pour un transfert de Zaïre-Emery ?

Présenté comme un phénomène depuis ses débuts avec le PSG, Warren Zaïre-Emery attise naturellement l’intérêt de quelques clubs sur le mercato. Le milieu de terrain polyvalent de 20 ans serait notamment sur les tablettes de Manchester United. Le verdict semble toutefois être déjà tombé pour un éventuel transfert de l’international français.
Depuis ses débuts avec le PSG en 2022, Warren Zaïre-Emery est présenté comme l’un des nouveaux phénomènes du football français. Il faut dire que le milieu de terrain de 20 ans affiche un potentiel impressionnant, que Luis Enrique cherche à développer. L’international tricolore attiserait donc l’intérêt de plusieurs cadors européens sur le mercato. Le titi parisien serait notamment dans le viseur d’un gros club de Premier League.
La porte est déjà fermée pour un transfert de Zaïre-Emery
D’après les informations de The Sun, Manchester United apprécierait le profil de Warren Zaïre-Emery, en plus de celui de Manu Koné et d’Aurélien Tchouaméni. Seulement, le PSG compterait sur son prodige pour la saison prochaine. Il semblerait donc impossible à déloger cet été. Les Red Devils devront donc très certainement se positionner sur un autre joueur pour renforcer leur entrejeu. Le PSG, de son côté, n'aurait pas vraiment l'intention de recruter au milieu de terrain selon plusieurs sources.
«Il coûterait très cher»
Warren Zaïre-Emery, lui, va poursuivre l’aventure avec le PSG, où son contrat court jusqu’en juin 2029. Les Rouge-et-Bleu devraient en tout cas fixer des exigences colossales en cas d’éventuel départ de sa pépite. « Je suis un grand fan de Warren Zaire-Emery. Son style de jeu est très typique du Bayern. Il a un excellent caractère, il travaille dur et il a beaucoup progressé en tant que joueur. [...] S’il passe trop de temps sur le banc à Paris, il pourrait vouloir changer de club. Cependant, il coûterait très cher » a récemment expliqué Willy Sagnol à Sport BILD.