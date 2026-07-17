Départ du PSG - Un gros transfert évoqué pour Zaïre-Emery :«Il coûterait très cher »

Alexis Brunet

Cette saison, Warren Zaïre-Emery a été l’un des hommes de base du PSG de Luis Enrique. Le milieu de terrain a disputé un gros nombre de matchs, mais il pourrait toutefois être tenté d’aller voir ailleurs si son temps de jeu baisse avec le retour en forme de Fabian Ruiz. Selon Willy Sagnol, un géant européen ferait d’ailleurs bien de tenter de transférer l’international français.

Pour le moment, le PSG a surtout fait parler de lui cet été au niveau des départs sur le mercato. Le club de la capitale a perdu Gonçalo Ramos qui a rejoint l’AC Milan, mais ce n’est pas terminé. Depuis plusieurs semaines, Kang-in Lee est annoncé tout proche de l’Atlético de Madrid et sauf coup de tonnerre, il devrait bien rejoindre la formation de Diego Simeone. Un autre gros départ pourrait également voir le jour.

Zaïre-Emery au Bayern Munich ? Très utilisé la saison dernière par Luis Enrique, Warren Zaïre-Emery pourrait se poser des questions sur son avenir cet été. Le Français a beaucoup joué avec Paris, mais le retour de Fabian Ruiz lui a fait du mal et il n’est pas assuré d’être un titulaire indiscutable l’année prochaine. Une situation qui pourrait faire les affaires du Bayern Munich, du moins c’est ce qu’aimerait Willy Sagnol. « Je suis un grand fan de Warren Zaire-Emery. Son style de jeu est très typique du Bayern. Il a un excellent caractère, il travaille dur et il a beaucoup progressé en tant que joueur. (…) S’il passe trop de temps sur le banc à Paris, il pourrait vouloir changer de club. Cependant, il coûterait très cher », a déclaré l’ancien international français à Sport Bild.