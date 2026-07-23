Mercato : «Je n’aurais jamais pu accomplir tout cela sans vous», le geste classe de Mason Greenwood pour ses adieux à l’OM

Alexis Brunet

Il y a quelques jours, Mason Greenwood a officiellement quitté l’OM pour rejoindre Fenerbahçe contre un chèque de 39M€. Le buteur anglais n'est resté que deux ans à Marseille, mais il a eu le temps de tisser des liens forts avec le club phocéen. Pour dire adieu aux supporters marseillais, il a d’ailleurs acheté une page dans le journal La Provence.

L’OM l’a répété à de nombreuses reprises ces dernières semaines, il a besoin d’argent pour équilibrer ses comptes. En proie à de grosses difficultés financières, le club phocéen cherche donc en priorité à vendre des joueurs cet été afin de se donner un peu d’air. Principale valeur marchande marseillaise, Mason Greenwood a donc été contraint de s’en aller, lui qui a été vendu pour environ 39M€ à Fenerbahçe.

🚨 LES ADIEUX DE MASON GREENWOOD 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 AUX MARSEILLAIS ! 👋💙🤍



« MERCI POUR TOUT. ALLEZ L’OM ! »



Il s'est offert une page entière dans le journal @laprovence pour adresser un dernier message aux supporters olympiens et faire ses adieux au club. pic.twitter.com/ak0jx4RbpZ — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) July 22, 2026

Mason Greenwood a acheté une page dans La Provence pour dire adieu à l’OM Le départ de Mason Greenwood était inéluctable, mais en deux ans l’Anglais s’était beaucoup attaché à l’OM. Pour dire adieu au club phocéen, l’attaquant a donc réalisé un geste de classe en achetant une page dans le journal régional La Provence. « Alors que mon aventure avec l'Olympique de Marseille touche à sa fin, je tenais à vous adresser un dernier message du fond du cœur. Au club, à mes coéquipiers, au staff, et surtout aux incroyables supporters de l'OM : merci de m'avoir accueilli dès le premier jour et de m'avoir soutenu tout au long de mon parcours ici. Votre soutien indéfectible a représenté bien plus que ce que les mots peuvent exprimer. Je n'aurais jamais pu accomplir tout cela sans vous. Je n'oublierai jamais l'atmosphère unique du Vélodrome. Votre passion, votre énergie, vos chants et la fierté avec laquelle vous portez ce club font de ce stade l'un des lieux les plus exceptionnels du football », a notamment le désormais nouveau joueur de Fenerbahçe.