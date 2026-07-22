Warren Zaïre-Emery : Une prolongation au PSG plutôt qu’un transfert en Premier League ?

Axel Cornic

Depuis quelques années, le Paris Saint-Germain a décidé de faire une plus grande place aux jeunes et surtout aux talents du centre de formation. L'exemple parfait n'est autre que Warren Zaïre-Emery, qui a gravi les échelons jusqu'à devenir le couteau suisse parfait de Luis Enrique, qui l'utilise au milieu comme au poste de latéral droit.

Après des débuts tonitruants, Warren Zaïre-Emery était un peu rentré dans le rang lors de la saison 2024/2025. Mais il ne fallait qu'un peu de temps au prodige du PSG pour revenir, avec des prestations plus que satisfaisantes ces derniers mois, surtout à un poste de latéral droit qui n'est pas le sien au départ.

Le PSG veut prolonger Warren Zaïre-Emery Cela semble avoir éveillé l'intérêt de plusieurs clubs en Premier League et pas des moindres. La presse britannique a récemment parlé de Manchester United, mais d'autres seraient également sur le coup comme Arsenal, Liverpool, Chelsea ou encore Manchester City. Toutefois, Warren Zaïre-Emery n'aurait aucune intention de partir pour le moment et du côté du PSG, on ne souhaiterait pas se séparer d'un pur produit du centre de formation. Ainsi, TeamTALK nous apprend ce mardi que des négociations auraient débuté pour tenter de prolonger son contrat, qui avait déjà été allongé jusqu'en 2029 il y a un peu plus de deux ans.