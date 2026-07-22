Bonne nouvelle pour l’OM : Un joli chèque arrive grâce à la Coupe du monde 2026 !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans une période où le club est dans une situation financière plus que compliquée, l’OM va pouvoir récupérer un peu d’argent grâce à ses internationaux qui ont participé à la Coupe du monde 2026 avec leur sélection respective. Ils sont au nombre de six, ce qui va rapporter 890 000€ au club marseillais.

Menacé d’une exclusion de la Ligue Europa et sanctionné d’une amende de 10M€ par l’UEFA, l’OM a aussi vu sa masse salariale être encadrée par la DNCG. Une conséquence de la gestion économique et sportive de la précédente direction et qui force le club à baisser drastiquement son train de vie. Cela passera par plusieurs ventes afin de récupérer des liquidités, ce qui a commencé avec les départs de Mason Greenwood à Fenerbahçe, Pierre-Emerick Aubameyang au Deportivo La Corogne et Hamed Junior Traoré au Genoa.

L’OM va toucher 890 000€ grâce au Mondial 2026 Cela sera loin d’être suffisant pour lui permettre de rééquilibrer ses comptes, mais l’OM va également percevoir une rentrée d’argent bienvenue grâce à ses joueurs ayant participé à la Coupe du monde 2026. Ils sont au nombre de six : Facundo Medina et Geronimo Rulli (Argentine), Derek Cornelius (Canada), Timothy Weah (États-Unis), Amine Gouiri (Algérie) et Quinten Timber (Pays-Bas). Comme indiqué par La Provence, 890 000€ vont ainsi entrer dans les caisses de l’OM.