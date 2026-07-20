En pleine crise financière, l’OM récupère un chèque grâce à la Coupe du Monde !

Ce dimanche, s'est disputé la finale de la Coupe du monde 2026, avec la victoire de l'Espagne au MetLife Stadium d'East Rutherford (1-0). Et si l'Argentine a perdu, la présence de certains joueurs est tout de même une très belle nouvelle pour l'Olympique de Marseille, qui pourrait empocher un petit pactole.
Ce n'est pas la meilleure période à Marseille. Après une saison catastrophique, l'OM a vu l'UEFA le menace d'une exclusion de toute compétition internationale, s'il ne rentre pas très vite dans les clous du fair-play financier. La principale solution est évidemment la vente de plusieurs joueurs, mais une aide inattendue pourrait venir de la Coupe du monde 2026.
437.000€ grâce à Balerdi et Medina
La présence de Facundo Medina et de Géronimo Rulli lors de la finale de ce dimanche, est en effet une excellente nouvelle pour l'OM, qui pourrait bénéficier du programme de redistribution financière mis en place par la FIFA. Près de 5.000$ sont en effet prévus par joueur et par jour du 1er juin au lendemain du dernier match disputé à la Coupe du monde 2026. En ce qui concerne les deux Argentins de l'OM cela monte à près de 500.000$, soit précisément 437.000€. Le chèque aurait pu être plus important en comptant Leonardo Balerdi, qui a toutefois dû déclarer forfait pour le Mondial.
D'autres joueurs de l'OM concernés ?
Ce n'est pas tout, puisque la FIFA a annoncé que ce programme concernera tous les internationaux ayant disputé les matchs de qualification, via un calcul effectué au prorata des matchs joués. Il y aurait donc Amine Gouiri qui était avec l'Algérie, Timothy Weah qui a représenté les Etats-Unis, Derek Cornelius avec le Canada, Nayef Aguerd avec le Maroc ainsi que Quinten Timber avec les Pays-Bas. A noter que pour cette édition 2026, l'enveloppe globale allouée à ce programme a augmenté de 70% par rapport à celle de 2022, avec donc un montant total de 355M€.