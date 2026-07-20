En pleine crise financière, l’OM récupère un chèque grâce à la Coupe du Monde !

Axel Cornic

Ce dimanche, s'est disputé la finale de la Coupe du monde 2026, avec la victoire de l'Espagne au MetLife Stadium d'East Rutherford (1-0). Et si l'Argentine a perdu, la présence de certains joueurs est tout de même une très belle nouvelle pour l'Olympique de Marseille, qui pourrait empocher un petit pactole.

Ce n'est pas la meilleure période à Marseille. Après une saison catastrophique, l'OM a vu l'UEFA le menace d'une exclusion de toute compétition internationale, s'il ne rentre pas très vite dans les clous du fair-play financier. La principale solution est évidemment la vente de plusieurs joueurs, mais une aide inattendue pourrait venir de la Coupe du monde 2026.

437.000€ grâce à Balerdi et Medina La présence de Facundo Medina et de Géronimo Rulli lors de la finale de ce dimanche, est en effet une excellente nouvelle pour l'OM, qui pourrait bénéficier du programme de redistribution financière mis en place par la FIFA. Près de 5.000$ sont en effet prévus par joueur et par jour du 1er juin au lendemain du dernier match disputé à la Coupe du monde 2026. En ce qui concerne les deux Argentins de l'OM cela monte à près de 500.000$, soit précisément 437.000€. Le chèque aurait pu être plus important en comptant Leonardo Balerdi, qui a toutefois dû déclarer forfait pour le Mondial.