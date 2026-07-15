OM - «Il a été transparent sur la situation du club» : Frank McCourt a prévenu Bruno Genesio et Grégory Lorenzi !

Présents en conférence de presse ce mercredi, Grégory Lorenzi et Bruno Genesio sont revenus sur leurs échanges avec Frank McCourt avant de s’engager avec l’OM. Le propriétaire du club n’a pas vendu du rêve à son directeur sportif et à son entraîneur, pleinement conscients de la situation financière difficile dans laquelle il est.
Ce mercredi, l’OM lançait officiellement sa saison 2026-2027 avec la présence en conférence de ceux qui seront à la tête de son projet : Stéphane Richard, président, Grégory Lorenzi, directeur sportif et Bruno Genesio, entraîneur. Trois personnes qui ont hérité d’un contexte économique très compliqué pour le club. Une situation dont ils ont eu l’occasion de discuter avec Frank McCourt, qui les a prévenus de ce qui les attendait.
« C'est une personne pour laquelle j'ai beaucoup de respect »
« Moi, à titre personnel, oui, je l’ai rencontré. On a échangé forcément sur tout ce qu’on a pu se dire. Il a été transparent sur la situation du club, la vision qu’il avait. C'est une personne pour laquelle j'ai beaucoup de respect. Quand on est à des milliers de kilomètres de Marseille et avoir beaucoup de passion, beaucoup d’engouement pour un club ou un pays qui n’est pas le sien, c'est forcément que vous avez quelque chose d’assez particulier. J’ai trouvé qu’il avait beaucoup d’amour pour cette ville et pour ce club. Je pense que c'est une chance pour l'OM d'avoir un monsieur comme Frank McCourt à la tête de ce club. Maintenant, il nous a donné des responsabilités. Il nous fait confiance. À nous de regrouper toutes nos forces pour lui rendre la confiance qu'il nous a apporté pour mener à bien ce projet », a déclaré Grégory Lorenzi.
« J’ai accepté le challenge en pleine connaissance de cause »
S’il ne l’a pas rencontré, Bruno Genesio a lui aussi pu échanger avec le propriétaire de l’OM : « Non, je ne l’ai pas rencontré, mais je l’ai eu en visio. On a échangé très très longuement, avec Stéphane, Greg et le propriétaire, sur la situation du club et ce qu’il attendait de nous. C’est pour ça que je disais que je suis pleinement conscient de la situation et que j’ai accepté le challenge en pleine connaissance de cause, mais aussi avec beaucoup de motivation et d’envie pour conduire l’OM là où il doit être. »