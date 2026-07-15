OM - «Il a été transparent sur la situation du club» : Frank McCourt a prévenu Bruno Genesio et Grégory Lorenzi !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Présents en conférence de presse ce mercredi, Grégory Lorenzi et Bruno Genesio sont revenus sur leurs échanges avec Frank McCourt avant de s’engager avec l’OM. Le propriétaire du club n’a pas vendu du rêve à son directeur sportif et à son entraîneur, pleinement conscients de la situation financière difficile dans laquelle il est.

Ce mercredi, l’OM lançait officiellement sa saison 2026-2027 avec la présence en conférence de ceux qui seront à la tête de son projet : Stéphane Richard, président, Grégory Lorenzi, directeur sportif et Bruno Genesio, entraîneur. Trois personnes qui ont hérité d’un contexte économique très compliqué pour le club. Une situation dont ils ont eu l’occasion de discuter avec Frank McCourt, qui les a prévenus de ce qui les attendait.

« C'est une personne pour laquelle j'ai beaucoup de respect » « Moi, à titre personnel, oui, je l’ai rencontré. On a échangé forcément sur tout ce qu’on a pu se dire. Il a été transparent sur la situation du club, la vision qu’il avait. C'est une personne pour laquelle j'ai beaucoup de respect. Quand on est à des milliers de kilomètres de Marseille et avoir beaucoup de passion, beaucoup d’engouement pour un club ou un pays qui n’est pas le sien, c'est forcément que vous avez quelque chose d’assez particulier. J’ai trouvé qu’il avait beaucoup d’amour pour cette ville et pour ce club. Je pense que c'est une chance pour l'OM d'avoir un monsieur comme Frank McCourt à la tête de ce club. Maintenant, il nous a donné des responsabilités. Il nous fait confiance. À nous de regrouper toutes nos forces pour lui rendre la confiance qu'il nous a apporté pour mener à bien ce projet », a déclaré Grégory Lorenzi.