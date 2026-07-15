Benatia encore à l’OM ? Grégory Lorenzi répond cash à la rumeur !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Malgré la fin de son aventure à l’Olympique de Marseille, Medhi Benatia a joué les prolongations au sein du club pour accompagner Grégory Lorenzi après sa nomination. Mais la mission de l’ancien international marocain est bel et bien terminée comme a tenu à le faire savoir le nouveau directeur sportif.

C'est l'été de tous les changements pour l’OM, avec l’arrivée de Stéphane Richard en tant que président, accompagné de Grégory Lorenzi à la tête du secteur sportif et de Bruno Genesio comme entraîneur. Mais alors que le club phocéen avait annoncé le 16 mai dernier dans un communiqué le départ de Medhi Benatia, on apprenait récemment que l’ancien dirigeant œuvrait toujours en coulisse « à la demande de Frank (McCourt) », d’après L’Équipe.

Benatia assure « la transition avec Grégory Lorenzi » « Medhi met son réseau à disposition du club à titre gracieux » afin d’assurer « tout simplement la transition avec Grégory Lorenzi », avait-on fait savoir du côté de l’OM, dans des propos rapportés par Foot Mercato. Présent devant les journalistes ce jeudi, le nouveau directeur sportif du club a fait le point.