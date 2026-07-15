Benatia encore à l’OM ? Grégory Lorenzi répond cash à la rumeur !

Malgré la fin de son aventure à l’Olympique de Marseille, Medhi Benatia a joué les prolongations au sein du club pour accompagner Grégory Lorenzi après sa nomination. Mais la mission de l’ancien international marocain est bel et bien terminée comme a tenu à le faire savoir le nouveau directeur sportif.
C'est l'été de tous les changements pour l’OM, avec l’arrivée de Stéphane Richard en tant que président, accompagné de Grégory Lorenzi à la tête du secteur sportif et de Bruno Genesio comme entraîneur. Mais alors que le club phocéen avait annoncé le 16 mai dernier dans un communiqué le départ de Medhi Benatia, on apprenait récemment que l’ancien dirigeant œuvrait toujours en coulisse « à la demande de Frank (McCourt) », d’après L’Équipe.
Benatia assure « la transition avec Grégory Lorenzi »
« Medhi met son réseau à disposition du club à titre gracieux » afin d’assurer « tout simplement la transition avec Grégory Lorenzi », avait-on fait savoir du côté de l’OM, dans des propos rapportés par Foot Mercato. Présent devant les journalistes ce jeudi, le nouveau directeur sportif du club a fait le point.
« Je ne confirme pas cette rumeur où Medhi aujourd’hui ferait encore partie de l’Olympique de Marseille »
« Medhi Benatia n'a pas du tout de rôle au sein de l’Olympique de Marseille, il n'est plus sous contrat, a affirmé Grégory Lorenzi en conférence de presse. Medhi a été directeur sportif ces derniers mois et Medhi avait forcément initié des sujets. Lorsque je suis arrivé, je l’ai pris en cours et on a collaboré pour qu’il y ait une bonne passation entre tous ces sujets. Il a été normal qu’il puisse nous informer des choses qui sont arrivées par le passé pour qu’on ait les meilleures informations possibles afin qu’on puisse gérer au mieux les dossiers. Mais je ne confirme pas cette rumeur où Medhi aujourd’hui ferait encore partie de l’Olympique de Marseille. Il a été, il s’est mis à notre disposition pour faire la meilleure passation possible sur les dossiers en cours lorsqu’il était directeur sportif. Mais aujourd’hui il n’a plus de fonction ou de rôle au sein du club. »