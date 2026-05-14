Equipe de France : Deschamps se lâche sur la rumeur Lloris à la Coupe du monde !

Brillant lors de sa première saison en Ligue 1 avec le RC Lens, Robin Risser a eu le plaisir de voir son nom cité ce jeudi soir par Didier Deschamps lors de l’annonce des joueurs retenus pour la Coupe du monde. Le portier a été choisi à la place de Lucas Chevalier, mais alors que le nom d’Hugo Lloris était revenu dans la discussion dernièrement, le sélectionneur s’est exprimé sur le sujet en conférence de presse.
C’était le poste qui suscitait beaucoup d’interrogations pour la Coupe du monde 2026. Après Mike Maignan et Brice Samba, Didier Deschamps cherchait son troisième portier pour le mondial et finalement son choix s’est porté sur Robin Risser. L’actuel joueur du RC Lens n’a pour le moment jamais connu l’équipe de France, mais il sort d’une très bonne saison avec la formation nordiste, lui qui a été élu meilleur portier du championnat.
Deschamps revient sur le cas Chevalier
Après avoir annoncé sa liste pour la Coupe du monde, Didier Deschamps s’est présenté en conférence de presse pour expliquer ses choix. Le sélectionneur est notamment revenu sur le cas Lucas Chevalier et il a confirmé que le joueur du PSG n’avait pas été sélectionné car il ne jouait plus à Paris. « La seule interrogation, c'était par rapport à ce poste de numéro 3. Chevalier, sa situation était déjà compliquée en mars. Il n'a pas eu de temps de jeu depuis, j'espère pour sa blessure qu'il va se rétablir pour le PSG. »
« Hugo n'a jamais pensé à être candidat à un poste de numéro 3 »
Dernièrement, certaines sources avaient affirmé qu’Hugo Lloris pouvait être partant pour revenir en équipe de France en tant que numéro trois. En conférence de presse, Didier Deschamps n’a pas confirmé cette information et il a expliqué pourquoi Robin Risser avait été retenu. « Pour Lloris, j'ai toujours gardé contact avec lui, mais Hugo n'a jamais pensé à être candidat à un poste de numéro 3. Et encore moins aujourd'hui. Il y a des exigences différentes. Il y avait d'autres options, Areola avec son vécu... mais en temps de jeu, ces 6 derniers mois c'était restreint. Il n'est pas titulaire... Robin, de par ce qu'il fait, il est jeune. Il a déjà eu le bonheur de venir avec nous pour se faire canarder un lundi avec nous (Rires). Il fait une très belle saison, c'est le critère prédominant. »