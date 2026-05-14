Equipe de France : Deschamps se lâche sur la rumeur Lloris à la Coupe du monde !

Alexis Brunet

Brillant lors de sa première saison en Ligue 1 avec le RC Lens, Robin Risser a eu le plaisir de voir son nom cité ce jeudi soir par Didier Deschamps lors de l’annonce des joueurs retenus pour la Coupe du monde. Le portier a été choisi à la place de Lucas Chevalier, mais alors que le nom d’Hugo Lloris était revenu dans la discussion dernièrement, le sélectionneur s’est exprimé sur le sujet en conférence de presse.

C’était le poste qui suscitait beaucoup d’interrogations pour la Coupe du monde 2026. Après Mike Maignan et Brice Samba, Didier Deschamps cherchait son troisième portier pour le mondial et finalement son choix s’est porté sur Robin Risser. L’actuel joueur du RC Lens n’a pour le moment jamais connu l’équipe de France, mais il sort d’une très bonne saison avec la formation nordiste, lui qui a été élu meilleur portier du championnat.

Deschamps revient sur le cas Chevalier Après avoir annoncé sa liste pour la Coupe du monde, Didier Deschamps s’est présenté en conférence de presse pour expliquer ses choix. Le sélectionneur est notamment revenu sur le cas Lucas Chevalier et il a confirmé que le joueur du PSG n’avait pas été sélectionné car il ne jouait plus à Paris. « La seule interrogation, c'était par rapport à ce poste de numéro 3. Chevalier, sa situation était déjà compliquée en mars. Il n'a pas eu de temps de jeu depuis, j'espère pour sa blessure qu'il va se rétablir pour le PSG. »