«Je pense qu'il va être appelé par Didier Deschamps», une surprise en attaque est prévue pour la liste de l’équipe de France !

Alexis Brunet

Ce jeudi soir, Didier Deschamps révélera la liste des joueurs qu’il emmènera avec lui pour disputer la Coupe du monde 2026. On sait à peu près les hommes qui seront choisis par le sélectionneur, mais une interrogation subsiste à quelques postes. Pour ce qui s’agit de l’attaque, DD devrait nous réserver une petite surprise.

L’attente va prendre fin ce jeudi soir. Après des mois, voire des années d’attente, Didier Deschamps va annoncer sa liste pour la Coupe du monde ce jeudi soir au journal de 20H de TF1. L’évènement sera regardé par des millions de Français, pressés de savoir qui sont les heureux élus. Si une grande partie des joueurs sélectionnés est déjà connue, DD va nous réserver quelques surprises.

Mateta devrait être de l’aventure On ne connaît pas encore la liste complète de l’équipe de France, mais certains journalistes ont des informations. C’est le cas de Loïc Tanzi de L’Équipe qui s’est mouillé en affirmant que le nom de Jean-Philippe Mateta sera prononcé par Didier Deschamps ce jeudi soir. « Je ne sais pas si on peut appeler ça une surprise, mais les dernières nouvelles penchent pour une présence de Jean-Philippe Mateta. Il aurait donc réussi son pari : depuis plusieurs mois, il a cru en sa bonne étoile et en son talent pour parvenir à figurer dans la liste finale. »