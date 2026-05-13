Kylian Mbappé - Clash avec Jordan Bardella : «C’est catastrophique», Cyril Hanouna s’en mêle !

Pierrick Levallet

Ce mardi soir, un clash improbable a éclaté entre Kylian Mbappé et... Jordan Bardella ! Le capitaine de l’équipe de France a répondu à une sortie du leader du Rassemblement National. Ce dernier a alors rétorqué par un tacle en évoquant le PSG. Cyril Hanouna s’est mêlé du dossier, en pointant l’attaquant du Real Madrid du doigt.

Un clash improbable a éclaté ce mardi soir. Dans un entretien accordé à Vanity Fair, Kylian Mbappé a répondu à une sortie de Jordan Bardella, qui reprochait au capitaine de l’équipe de France de donner des leçons de vie à « des gens qui peinent à joindre les deux bouts ». L’attaquant du Real Madrid a prôné que sa parole valait autant que les autres, et a également indiqué qu’il connaissait les « conséquences » de voir l’extrême-droite au pouvoir dans l’Hexagone. « Et moi je sais ce qui arrive lorsque Kylian Mbappé quitte le PSG : le club gagne la Ligue des Champions ! (Et peut-être bientôt une deuxième fois.) » a alors réagi le leader du Rassemblement National sur son compte X. Cela n’a pas échappé à Cyril Hanouna, qui s’est mêlé du dossier en pointant du doigt Kylian Mbappé.

«Kylian Mbappé, ce n’est pas possible» « Kylian Mbappé retombe encore une fois dans ses travers. Kylian Mbappé, ce n’est pas possible. Je n’ai pas vu l’histoire, mais en ce moment, il est dans des sauces de partout. Tout le monde lui tombe dessus, et il va encore rajouter. C’est incroyable. Je ne sais pas qui s’occupe de lui, mais c’est catastrophique. [...] On ne va pas faire les arbitres entre les deux, mais Kylian Mbappé, pourquoi encore ? Je ne comprends pas » a lancé l’animateur de Tout Beau Tout Neuf dans son émission sur W9.