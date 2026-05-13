Kylian Mbappé - Clash avec Jordan Bardella : «C’est catastrophique», Cyril Hanouna s’en mêle !

Ce mardi soir, un clash improbable a éclaté entre Kylian Mbappé et... Jordan Bardella ! Le capitaine de l’équipe de France a répondu à une sortie du leader du Rassemblement National. Ce dernier a alors rétorqué par un tacle en évoquant le PSG. Cyril Hanouna s’est mêlé du dossier, en pointant l’attaquant du Real Madrid du doigt.
Un clash improbable a éclaté ce mardi soir. Dans un entretien accordé à Vanity Fair, Kylian Mbappé a répondu à une sortie de Jordan Bardella, qui reprochait au capitaine de l’équipe de France de donner des leçons de vie à « des gens qui peinent à joindre les deux bouts ». L’attaquant du Real Madrid a prôné que sa parole valait autant que les autres, et a également indiqué qu’il connaissait les « conséquences » de voir l’extrême-droite au pouvoir dans l’Hexagone. « Et moi je sais ce qui arrive lorsque Kylian Mbappé quitte le PSG : le club gagne la Ligue des Champions ! (Et peut-être bientôt une deuxième fois.) » a alors réagi le leader du Rassemblement National sur son compte X. Cela n’a pas échappé à Cyril Hanouna, qui s’est mêlé du dossier en pointant du doigt Kylian Mbappé.
«Kylian Mbappé, ce n’est pas possible»
« Kylian Mbappé retombe encore une fois dans ses travers. Kylian Mbappé, ce n’est pas possible. Je n’ai pas vu l’histoire, mais en ce moment, il est dans des sauces de partout. Tout le monde lui tombe dessus, et il va encore rajouter. C’est incroyable. Je ne sais pas qui s’occupe de lui, mais c’est catastrophique. [...] On ne va pas faire les arbitres entre les deux, mais Kylian Mbappé, pourquoi encore ? Je ne comprends pas » a lancé l’animateur de Tout Beau Tout Neuf dans son émission sur W9.
Kylian Mbappé doit aussi gérer son malaise au Real Madrid
Il faut dire que ce n’est pas la seule polémique à laquelle Kylian Mbappé doit faire face en ce moment. L’attaquant de 27 ans est notamment au coeur d’un malaise dans le vestiaire du Real Madrid. Le champion du monde 2018 serait de plus en plus isolé dans l’effectif madrilène. À en croire la presse espagnole, son escapade en Italie avec Ester Exposito pendant sa convalescence est mal passée auprès des joueurs et de la direction. En plus de cela, Kylian Mbappé va désormais devoir gérer cette affaire avec Jordan Bardella. Le capitaine de l’équipe de France n’est pas au bout de ses peines à quelques semaines de la Coupe du monde 2026.