«Je sais ce qui arrive quand il quitte le PSG» : Jordan Bardella charge Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux !

Pierrick Levallet

Conscient de l’influence qu’il peut avoir hors des terrains, Kylian Mbappé a notamment utilisé sa voix pour faire front au Rassemblement National. L’attaquant du Real Madrid s’est même permis de répondre directement à Jordan Bardella. Le leader du parti d’extrême-droite a alors contre-attaqué en utilisant le PSG sur les réseaux sociaux.

Avec son statut de star internationale, Kylian Mbappé n’hésite pas à utiliser sa voix pour mener à bien des combats qui lui tiennent à coeur. Le capitaine de l’équipe de France s’est notamment mobilisé pour lutter face à la montée de l’extrême-droite dans l’Hexagone. L’attaquant du Real Madrid a même répondu directement à Jordan Bardella, qui lui reprochait de donner des leçons à des gens « qui peinent à joindre les deux bouts ». « Les gens pensent que parce que nous avons de l’argent, parce que nous sommes célèbres, ce genre de problèmes ne nous affecte pas. Mais ça m’affecte, parce que je sais ce que cela signifie et quelles sont les conséquences si ces gens prennent le contrôle du pays. Nous sommes des citoyens. Nous avons le droit de donner notre avis comme n’importe qui » a lancé Kylian Mbappé à Vanity Fair.

Jordan Bardella répond à Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux La réponse du leader du Rassemblement National ne s’est pas faite attendre. « Et moi je sais ce qui arrive lorsque Kylian Mbappé quitte le PSG : le club gagne la Ligue des Champions ! (Et peut-être bientôt une deuxième fois.) » a réagi Jordan Bardella sur son compte X. L’homme politique d’extrême-droite n’a pas hésité à se servir du club de la capitale pour charger directement Kylian Mbappé.