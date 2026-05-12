Jérôme Rothen contre Habib Beye : «Invite-le dans l’After», Daniel Riolo veut régler une bonne fois pour tout le clash sur RMC !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Depuis quelque temps désormais, Jérôme Rothen ne dissimule absolument pas son aversion pour Habib Beye multipliant les charges à son égard et encore plus régulièrement depuis sa nomination au poste d’entraîneur de l’OM en février dernier. Daniel Riolo, pendant l’After Foot de lundi soir, a lancé une invitation à l’antenne.

Dimanche soir, Habib Beye a profité de sa conférence de presse après la victoire décrochée au Havre (1-0, la première en un mois pour l'OM) pour régler ses comptes avec le traitement injuste digne d’une chasse à l’homme à ses yeux dont il est victime dans la presse. Une tirade qui a fait réagir Christophe Dugarry au cours de l’émission Rothen s’enflamme lundi sur RMC. Le champion du monde 98 reconverti consultant a vidé son sac. « Quand tu fais une saison aussi catastrophique, comment tu peux arriver en conférence de presse, ou en mettant le doigt sur la bouche, en te plaignant de quoi que ce soit ? (…) A la façon dont tu parles, on a l’impression que tu es déjà un grand entraîneur. Non ! Ne reproche rien aux journalistes, ne fais pas ce débat ridicule, tu es ridicule Habib ! Penser que les journalistes t’en veulent parce qu’ils n’ont pas mis en face de ton nom ’’entraîneur de l’OM’’, tu en es là dans ta paranoïa ? ».

«Je veux que Jérôme explique le problème personnel qu’il a avec Habib Beye» A Valence avec quelques membres de l’After Foot dans le cadre de la tournée des 20 ans de l’émission, Daniel Riolo a rebondi sur le débat Habib Beye en faisant passer un message à Jérôme Rothen. « Habib Beye ? A l’OM, depuis qu’il est arrivé, on en a inventé des histoires. Tu as des gens qui ont réglé des comptes personnellement. On n’a pas entendu Jérôme (Rothen) dans l’extrait (ndlr de Dugarry qui tacle Beye pour ses déclarations). Je veux que Jérôme explique le problème personnel qu’il a avec Habib Beye. Invite-le dans l’After et on va en débattre. Et Habib Beye à la fin de la saison lui répondra. Je pense qu’on va avoir un feu d’artifice d’explications. Ce qui s’est passé depuis deux mois, ce n’est pas rationnel. Dire ça, ça ne veut pas dire qu’il a tout bien fait, ça veut juste dire qu’on est dans un truc totalement irrationnel autour de sa personne ».