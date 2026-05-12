Laure Boulleau obligée de gérer des conflits dans sa vie professionnelle : «J’ai beaucoup souffert des tensions»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Figure du Canal Football Club aux côtés d'Hervé Mathoux, Samir Nasri et Bertrand Latour sur Canal +, Laure Boulleau a longtemps été une joueuse importante du PSG et de l'équipe de France durant sa carrière professionnelle. Et elle n'en garde pas forcément que des bons souvenirs, notamment à cause des nombreuses tensions qu'elle avait à gérer dans le vestiaire.

Interrogée en avril dernier par L'EQUIPE, Laure Boulleau est revenu sur sa longue expérience en tant que footballeuse professionnelle. Formée à l'INF Clairefontaine, l'ancienne latérale gauche aux 65 sélections avec l'équipe de France avait ensuite passé toute sa carrière dans les rangs du PSG (2005-2018) avant de raccrocher les crampons et d'entamer sa reconversion en tant que consultante sur Canal +. Et malgré les beaux souvenirs qu'elle conserve de cette carrière au plus haut niveau, Laure Boulleau a également lâché quelques confidences sur les périodes plus compliquées à gérer, et notamment à cause des tensions dans le vestiaire du PSG.

« Tout le côté émotionnel m'a beaucoup fait souffrir » « Tout le côté émotionnel m'a beaucoup fait souffrir durant toute ma carrière. J'ai beaucoup souffert des tensions dans les groupes. J'avais toujours l'impression que je voulais que l'équipe vive bien, que cela se passe bien, quitte à y laisser mes propres plumes. Et avec du recul, cela m'a beaucoup fatiguée. J'ai pris du plaisir... mais pas que », a indiqué Laure Boulleau, qui semble donc s'être démenée à l'époque pour tenter de préserver l'harmonie du vestiaire parisien face aux nombreuses tensions qui frappaient le groupe.