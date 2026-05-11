Gros coup dur pour Arsenal avant le choc face au PSG !

Alexis Brunet

Le 30 mai prochain, Arsenal défiera le PSG en finale de Ligue des champions. Les Gunners espèrent bien remporter la première C1 de leur histoire et pour y arriver ils devront compter sur un groupe au complet. Malheureusement, les hommes de Mikel Arteta pourraient bien être privés de Ben White face à Paris, car le défenseur est sorti sur blessure ce dimanche contre West Ham.

Après avoir remporté la Ligue des champions la saison dernière, le PSG pourrait bien réaliser un improbable doublé. Mercredi soir, les partenaires d’Ousmane Dembélé se sont qualifiés pour la finale de la C1 après leur match nul contre le Bayern Munich (1-1, 6-5 au total). Le 30 mai prochain à Budapest, les hommes de Luis Enrique affronteront Arsenal, qui a de son côté éliminé l’Atlético de Madrid d’Antoine Griezmann.

Ben White s’est blessé contre West Ham Avant de défier le PSG dans quelques semaines, Arsenal devait d’abord se défaire de West Ham ce dimanche en Premier League. Les hommes de Mikel Arteta se sont imposés 1-0 aux forceps, mais ils ont surtout perdu Ben White. Le défenseur a dû laisser ses coéquipiers dès la 28ème minute à cause d’une blessure au genou. Il a par la suite quitté le stade en boitant et l’entraîneur des Gunners ne s’est pas montré très optimiste à son sujet en conférence de presse d’après-match. « Calafiori était blessé et la blessure au genou de Ben White ne semble vraiment pas bonne du tout », a déclaré Arteta.