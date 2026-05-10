Samir Nasri a calmé les autres consultants sur Canal + !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a validé mardi soir son ticket pour une deuxième finale de Ligue des Champions consécutive après avoir éliminé le Bayern Munich, mais Samir Nasri n'a pas été forcément ébloui par ce match retour. Contrairement aux autres consultants de Canal +, l'ancien meneur de jeu de l'OM n'a pas vu un grand match et il a tenu à leur faire savoir dans le debrief...

Une semaine après un match d'anthologie au Parc des Princes qui avait vu le PSG s'imposer 5-4 face au Bayern Munich, les deux équipes se retrouvaient mardi soir en demi-finale retour de la Ligue des Champions en terre bavaroise. Pas d'avalanche de buts contrairement au match aller (1-1 score final), et malgré la qualification historique du PSG qui disputera le 30 mai prochain une deuxième finale de C1 consécutive, Samir Nasri a été beaucoup moins dithyrambique que ses collègues consultants sur Canal + au moment du debriefing de la rencontre. Selon lui, les deux clubs n'ont pas livré un grand match à l'Allianz Arena.

« Ce que vous décrivez, je ne l'ai pas vu » « Je n’ai pas trouvé que c’était un grand match. Honnêtement… les arrêts ‘fantastiques’ de Manuel Neuer que vous décrivez, je ne les ai pas vus. Je trouve par contre que ce PSG est terrifiant parce qu’il est capable de souffrir et de bien défendre. Et ça, pour moi, c’est un enseignement, parce que j’ai toujours vu le PSG ultra-dominateur. Par contre, j’ai vu énormément d’approximations techniques dans ce match, de part et d’autre. Alors oui, c’est historique parce que Paris se qualifie pour la seconde fois en deux ans, mais je n’ai pas trouvé que c’était un grand match », a lâché Samir Nasri en réponse aux autres analystes de Canal + (Laure Boulleau, Bertrand Latour, Hervé Mathoux...), les calmant donc sur leur enthousiasme après cette qualification du PSG.