«C’est juste légendaire», un ancien joueur du PSG s’enflamme pour Luis Enrique !

Depuis son arrivée à l’été 2023, Luis Enrique a fait passer un stade, voire deux, au PSG. L’entraîneur espagnol a construit une vraie équipe, ce qui manquait au club de la capitale par le passé. Joueur du club de la capitale de 2012 à 2023, Eric-Junior Dina-Ebimbe a tenu à saluer ce qu’avait apporté l’ancien technicien du FC Barcelone à Paris.
Comme la saison dernière, le PSG va disputer une finale de Ligue des champions, la troisième de son histoire. Déjà victorieux face à l’Inter Milan, les coéquipiers de Vitinha auront l’ambition de réaliser un improbable doublé. Une phrase qui peut paraître folle quand l’on repense à toutes les déconvenues traversées par le club de la capitale par le passé, qui a réussi à battre ses démons avec l’arrivée d’un certain Luis Enrique.
« Il a mis le club à un niveau exceptionnel »
Depuis l’arrivée de Luis Enrique, le PSG a donc disputé trois fois les demi-finales de la Ligue des champions et deux fois la finale. Au cours de ces trois saisons, l’Espagnol a grandement fait progresser le club de la capitale, qui ne compte plus sur des stars internationales pour remporter des titres. Interrogé par Foot Mercato, l’ancien Parisien Eric-Junior Dina-Ebimbe a tenu à rendre hommage au technicien passé par l’AS Rome et le FC Barcelone. « Ce sera spécial de retrouver le PSG (ce dimanche avec Brest). J’ai un immense respect pour ce qu’a fait Luis Enrique, il a mis le club à un niveau exceptionnel, personne ne peut être malheureux avec cet entraîneur. Ce qu’il a fait, c’est juste légendaire. Il a construit un collectif avec des noms pas forcément clinquants au départ, fait confiance aux jeunes, donc quoi de mieux pour avoir un joueur d’avoir un entraîneur comme ça ? »
Prolongation à venir pour Luis Enrique
Luis Enrique se sent très bien au PSG et il pourrait bien y rester de nombreuses années encore. Selon plusieurs sources, le club de la capitale serait tout proche de prolonger son entraîneur jusqu'en 2030. L’Espagnol pourrait donc rester au minimum sept ans du côté de Paris, ce qui est une chose très rare dans le football d’aujourd'hui, preuve que Lucho est bien l’homme qu’il faut au club de la capitale.