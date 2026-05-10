«C’est juste légendaire», un ancien joueur du PSG s’enflamme pour Luis Enrique !

Alexis Brunet

Depuis son arrivée à l’été 2023, Luis Enrique a fait passer un stade, voire deux, au PSG. L’entraîneur espagnol a construit une vraie équipe, ce qui manquait au club de la capitale par le passé. Joueur du club de la capitale de 2012 à 2023, Eric-Junior Dina-Ebimbe a tenu à saluer ce qu’avait apporté l’ancien technicien du FC Barcelone à Paris.

Comme la saison dernière, le PSG va disputer une finale de Ligue des champions, la troisième de son histoire. Déjà victorieux face à l’Inter Milan, les coéquipiers de Vitinha auront l’ambition de réaliser un improbable doublé. Une phrase qui peut paraître folle quand l’on repense à toutes les déconvenues traversées par le club de la capitale par le passé, qui a réussi à battre ses démons avec l’arrivée d’un certain Luis Enrique.

« Il a mis le club à un niveau exceptionnel » Depuis l’arrivée de Luis Enrique, le PSG a donc disputé trois fois les demi-finales de la Ligue des champions et deux fois la finale. Au cours de ces trois saisons, l’Espagnol a grandement fait progresser le club de la capitale, qui ne compte plus sur des stars internationales pour remporter des titres. Interrogé par Foot Mercato, l’ancien Parisien Eric-Junior Dina-Ebimbe a tenu à rendre hommage au technicien passé par l’AS Rome et le FC Barcelone. « Ce sera spécial de retrouver le PSG (ce dimanche avec Brest). J’ai un immense respect pour ce qu’a fait Luis Enrique, il a mis le club à un niveau exceptionnel, personne ne peut être malheureux avec cet entraîneur. Ce qu’il a fait, c’est juste légendaire. Il a construit un collectif avec des noms pas forcément clinquants au départ, fait confiance aux jeunes, donc quoi de mieux pour avoir un joueur d’avoir un entraîneur comme ça ? »