Mercato : Liverpool veut jouer un sale tour au PSG pour ce gros transfert !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG risque de se montrer actif sur le mercato estival. Plusieurs noms sont déjà liés au club parisien, à l’image de celui de Maghnes Akliouche. Le milieu offensif de 24 ans va quitter l’AS Monaco cet été. Et si Paris semble être sa destination privilégiée, Liverpool est également bien présent sur ce dossier. Explications.

Le mercato estival du PSG risque d’être très intéressant à suivre. Et pour cause, le club parisien semble vouloir se montrer actif cet été, avec des pistes très sérieuses déjà annoncées pour Paris. L’une d’entre elles mène notamment jusqu’à Maghnes Akliouche. L’international Français a brillé face au club de la capitale cette saison avec l’AS Monaco. Apprécié de Luis Enrique et de Luis Campos, Akliouche est dans les petits papiers du PSG, et à en croire les révélations de Sky Sports, rêverait de pouvoir rejoindre les champions d’Europe en titre pour la saison prochaine.

Liverpool prêt à plomber le PSG pour Akliouche De plus, comme l’indique l’Equipe ce dimanche, Maghnes Akliouche devrait assurément quitter l’AS Monaco cet été. Car si le PSG se montre toujours intéressé par sa signature, c’est également le cas pour un cador de Premier League. En effet, selon le quotidien sportif, Liverpool est bien intéressé par la signature du joueur né en 2002. La perspective de dépenser environ 50M€ n’effrayerait absolument pas les « Reds » selon l’Equipe, alors que rien n’est encore sûr à ce prix concernant le PSG. Reste désormais à savoir quelle sera la priorité du joueur, qui en mars dernier, évoquait avec attention l’intérêt parisien à son égard.