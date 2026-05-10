Mercato - Real Madrid : Contacts confirmé avec «l’un des meilleurs au monde» !

Pierrick Levallet

Et si le prochain entraîneur du Real Madrid se nommait José Mourinho ? L’avenir d’Alvaro Arbeloa étant particulièrement incertain, le nom du coach portugais ne cesse de revenir ces derniers jours. Des contacts auraient même été initiés entre les Merengue et l’entraîneur de 63 ans. Et la tendance semble se confirmer peu à peu.

Kylian Mbappé pourrait bien connaître un quatrième entraîneur au Real Madrid. Après Carlo Ancelotti et Xabi Alonso, le capitaine de l’équipe de France évolue sous les ordres d’Alvaro Arbeloa. Ce dernier serait toutefois sur un siège éjectable, malgré son contrat qui court jusqu’en juin 2027. Quelques noms commencent à circuler pour son successeur, comme celui de José Mourinho. Fabrizio Romano a d’ailleurs confirmé des contacts entre la Casa Blanca et l’actuel coach de Benfica.

«L’opération Mourinho a débuté» « Pour José Mourinho, les contacts sont en cours. Rien n’arrivera ce week-end. L’opération Mourinho a débuté. Mourinho est très tenté. Bien sûr que Mourinho, qui est l’un des meilleurs au monde, veut regarder la situation, comprendre quel impact il peut avoir. Donc évidemment, les entraîneurs et surtout Mourinho essayent de comprendre le plan, les investissements, le vestiaire... Mais Mourinho ne ferme aucune porte au Real Madrid » a d’abord expliqué le journaliste spécialiste du mercato sur sa chaîne YouTube.